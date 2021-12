Die Montagsspaziergänge, mit denen Bürger gegen die Corona-Maßnahmen protestieren, haben in Bad Bramstedt wachsenden Zulauf. Auch am Montag dieser Woche zog wieder ein langer Zug durch die Innenstadt. KN-online-Reporter Einar Behn ging mit – auch wenn er dort nicht gerne gesehen war. Auch in Bad Segeberg waren Menschen unterwegs.