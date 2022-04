Henstedt-Ulzburg

Wie die Polizei am Montag mitteilt, ist am Freitag ein tödlicher Verkehrsunfall in Henstedt-Ulzburg geschehen. Dabei wurde ein 58-Jähriger aus Quickborn getötet, der mit seinem Motorrad unterwegs war.

Gegen 15.40 Uhr am Freitag befuhr ein 35-jähriger Norderstedter mit seinem Radlader den Kirchweg. Er wollte laut Polizeisprecher Lars Brockmann aus Richtung Heideweg kommend zur Brahmkoppel fahren und bog auf dem Kirchweg nach links auf ein Grundstück ein. „Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Motorrad, das durch einen 58-Jährigen aus Quickborn gefahren wurde“, sagt Brockmann.

Erste Hilfe bis der Rettungsdienst kam

Ersthelfer versorgten das Unfallopfer bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes, aber trotz Reanimation starb der Motorradfahrer noch vor Ort. Der Fahrer des Radladers blieb unverletzt. Der Kirchweg blieb bis kurz nach 18 Uhr gesperrt.

Beamte der Polizeistation Henstedt-Ulzburg nahmen den Verkehrsunfall auf und zogen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kiel einen Gutachter zur Klärung der Unfallursache hinzu. Die Ermittler suchen Zeugen des Unfalls und bitten unter Telefon 04193/99130 um Hinweise.