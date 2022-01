Bad Segeberg

Mehrere Monate war das Bad Segeberger Museum ohne hauptamtliche Leitung. Doch nun wurde in Paul Jeute ein neuer Leiter gefunden. VHS-Geschäftsführer Michael Kölln als Vertreter des Trägers und der Vorsitzende des Freundeskreises Segeberger Bürgerhaus, Manfred Quaatz, stellten den Historiker der Presse vor.

„Ich habe Geschichte und Kunstgeschichte studiert“, berichtet der 40-Jährige. Ein Schwerpunkt sei dabei die Alltagsgeschichte gewesen. Seine Abschlussarbeit hat er über Architektur und Alltagsgeschichte in Bukarest geschrieben. Das passe gut zum Bad Segeberger Museum, das einerseits die Geschichte der Stadt darstelle, andererseits aber mit Sonderausstellungen immer wieder spezielle Bereiche des Lebens der Bad Segeberg in der relativ jungen Vergangenheit vermittelt.

Geboren und aufgewachsen in Dresden, hatte sich Jeute in den Jahren nach seinem Studium vor allem im Osten aufgehalten, unter anderem in Tschechien und Rumänien. Im ehemaligen Herrmannstadt (heute Sibiu) arbeitete er in einem Kultur- und Begegnungszentrum der evangelischen Kirche in Rumänien, das an die deutschsprachige Minderheiten wie Siebenbürger und anderen erinnert.

Neuer Leiter hält sich noch bedeckt

Auf die Frage, was er in der Einrichtung an der Lübecker Straße verändern möchte, hält sich Jeute noch bedeckt. Erst einmal wolle er mit allen Ehrenamtlichen sprechen und von ihren Erfahrungen lernen. Er habe aber schon eine Menge Ideen, lässt er durchscheinen. Unter anderem hat er offenbar an einigen Texttafeln, mit denen die Wände einiger Räume ausgefüllt sind, etwas auszusetzen. Das sei ja auch normal, sagte Manfred Quaatz. Überall, wo etwas getan wird, würden ja auch Fehler passieren.

VHS-Geschäftsführer Michael Kölln (rechts) freut sich, dass Paul Jeute als neuer Leiter des Segeberger Museums gefunden wurde. Quelle: Detlef Dreessen

Mit Texten kennt sich Jeute aus. Nach seiner ersten Phase als Historiker habe er in Leipzig noch Literarisches Schreiben studiert und arbeite seit zehn Jahren als freiberuflicher Lektor, berichtete er. Diese Berufstätigkeit werde er auch neben seinem Engagement im Museum fortsetzen. Allein von der halben Stelle, die brutto etwas weniger als 2000 Euro hergibt, könne auch er nicht leben. Dies war auch der Grund, weswegen seine Vorgängerin im Amt, Geneviève Honeck, sich nach kurzer Zeit wieder aus dem Museum verabschiedete, weil sie eine Vollzeitstelle gefunden hatte, von der sie leben kann.

Schulen bilden einen Schwerpunkt

Einen Schwerpunkt setzen will der neue Museumsleiter auf jeden Fall bei der Vermittlung der Geschichte in den Schulen. Dass die Schüler und ihre Lehrer sehr interessiert an der Geschichte ihrer Heimatstadt sind, haben die Ehrenamtlichen des Museums im vergangenen Jahr oft erfahren. Besonders die Aufarbeitung der Geschichte Bad Segebergs in der NS-Zeit hat den Geschichtsunterricht manch einer Schulklasse bereichert. „Eine Klasse hat sich nach dem Besuch im Museum sogar mit einer Weihnachtskarte bedankt“, freut sich Manfred Quaatz.

Jeute soll auch dafür sorgen, dass das Museum in sozialen Medien wie Facebook präsenter wird. Wie die Arbeit zwischen Paul Jeute und dem Dutzend ehrenamtlicher Museumsbetreuer genau aufgeteilt wird, muss noch besprochen werden. Erst einmal ist das Museum aufgrund der Corona-Pandemie ohnehin nur eingeschränkt zugänglich. Allgemeine Öffnungszeiten gelten nicht mehr. Bis Ende Februar werde das Haus nur auf spezielle Anfrage von Interessierten hin geöffnet.

Der Eintritt bleibt in diesem Jahr frei, man freut sich aber über Spenden, sagt Manfred Quaatz, Vorsitzender des Freundeskreises des Museums. Quelle: Detlef Dreessen

Wenn die Hochphase der Pandemie vorbei ist, soll dann endlich die bereits fertiggestellte Sonderausstellung über das Kindervogelschießen richtig eröffnet werden. Die Themen für zwei weitere Sonderausstellungen im kommenden Jahr stehen auch bereits fest, sagte Quaatz. Das eine ist die Geschichte der Frauen in Bad Segeberg, das andere wird wieder ein Thema zur Geschichte der Karl-May-Spiele.

Wer einen Termin für eine eigene Führung vereinbaren möchte, erreicht die Museumsmitarbeiter unter Tel. 04551/964204 und E-Mail: museum@vhsbadsegeberg.de. Eintritt wird auch in diesem Jahr nicht verlangt, sagte Manfred Quaatz. Die Erfahrung im vergangenen Jahr habe gezeigt, dass mehr Besucher kommen, wenn sie nicht überlegen müssen, ob ihnen wohl für zwei Euro Eintritt genug geboten wird. „Und die Besucher sind so zufrieden, dass sie nach dem Besuch freiwillig eine Spende im Sparschwein hinterlassen, die den Verlust an Eintrittsgeld mehr als ausgleicht.“

Von Detlef Dressen