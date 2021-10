Bad Segeberg

Das Museum Wollspinnerei Blunck nimmt mehr und mehr Form an. Vor seinem geistigen Auge sieht Thomas Krüger schon, wie es in den ehemaligen Arbeits- und Sozialräumen in der Kurhausstraße 38 in gut zwei Jahren aussehen wird. Denn länger soll es nicht mehr dauern, bis der 2008 gegründete Förderverein Wollspinnerei Blunck ans Ziel kommt.

„Unser Architekt plant die Eröffnung für Ostern 2024“, kündigte Thomas Krüger, Vorsitzender des Vereins, in dieser Woche bei einem Pressegespräch vor Ort an. Im Frühjahr soll mit der Sanierung begonnen werden. Das Geld dafür sei inzwischen vorhanden. 1,2 Millionen Euro wurden gesammelt. Geholfen haben dabei die Kontakte des ehemaligen SPD-Bundestagsabgeordneten Franz Thönnes, der nun auf dem neuen Posten des „Projektbotschafters“ helfen soll, noch einmal 450.000 Euro einzuwerben.

Energetisch werde man mit der Wollspinnerei, die im Jahr 1852 gegründet wurde, nicht auf den heutigen Standard kommen, stellte Franz Thönnes klar. Aber man will etwas für das Klima tun, indem eine Luft-Wärme-Pumpe eingebaut wird.

Noch fehlt ein fertiges Museumskonzept

Während die Sanierungsarbeiten beginnen, soll am nächsten Kapitel gearbeitet werden: dem Museumskonzept. Den Besuchern soll ein abwechslungsreiches Programm geboten werden. „Die Maschinen sind das Sahnehäubchen“, sagte Thönnes. Aber wer sie zweimal gesehen hat, brauche neue Anreize, um wiederzukommen.

Doch auch da sind Krüger und Thönnes optimistisch. Sabine Lück, Leiterin der Kulturakademie im Verein für Jugend- und Kulturarbeit im Kreis Segeberg, habe schon Interesse bekundet, kulturelle Veranstaltungen anzubieten. Allerdings ist das Raumangebot begrenzt. „Es ist alles eng verwinkelt und verschroben“, sagte Thönnes. „Hier oben haben nie mehr als 15 oder 17 Menschen gleichzeitig gearbeitet.“

TÜV hat ein genaues Auge

Zudem achte der TÜV auf genug Abstand zu den Maschinen, der Brandschutz verlange das Freihalten von Fluchtwegen. Der „Spinnrat“, ein Beratungskreis von Museums- und Baufachleuten, habe darum die Idee entwickelt, einen Glaspavillon im Innenhof zu errichten. Dieser könnte auch vom Restaurant Spindel genutzt werden, etwa um Hochzeitsfeiern ausrichten zu können. Mit der halben Million werde man dann nicht auskommen, weiß Thönnes. Aber er ist zuversichtlich.

Beate Jeske mit ihren großformatigen Fotos, die im Restaurant Spindel für das Museum Wollspinnerei Blunck werben sollen. Quelle: Detlef Dreessen

Die Spindel soll auch sonst an das Museum angedockt werden. Thönnes kann sich vorstellen, dass Mitarbeiter der Spindel im Museum helfen, sei es beim Kartenverkauf, beim Veranstaltungsservice oder bei der Pflege der Räume und Geräte.

Museum soll bekannter gemacht werden

Dann fehlen nur noch die Besucher. Darum will der Verein schon jetzt mehr auf das Gebäude aufmerksam machen. „Viele wissen gar nicht, dass hier ein Museum entsteht“, sagt Thönnes. Denn von der Straße ist kaum etwas davon zu sehen. Das soll geändert werden. Schilder sollen angebracht werden, des Restaurant Spindel macht im Schaufenster, in der Speisekarte und mit großformatigen Bilder an den Wänden auf das Museum aufmerksam.

Auch kleinste Einzelheiten wie die Aufhängung der Garnrollen entgehen Fotografin Beate Jeske nicht. Quelle: Detlef Dreessen

Für die Fotos verantwortlich zeichnet die diplomierte Foto- und Grafikdesignerin Beate Jeske aus Weede. Ein Nachbar brachte die Topfotografin, die früher für große Auto-Zeitschriften arbeitete, mit dem Museumsverein zusammen. Dank eines Stipendiums des Kreises Segeberg kann sie sich dem neuen Projekt mit großer Leidenschaft widmen. Mit geschultem Auge, Licht und Kamera stellt sie die Dynamik, die Schönheit und das Herbe der Maschinen und Räume dar.

Topfotografin erstellt Foto-Kalender

Erste Ergebnisse sind einige Kalender, die sie für das kommende Jahr erstellt hat, darunter ein repräsentativer Panorama-Kalender im Format 62 mal 32 Zentimeter. Für die normale Zimmerwand hat sie Kalender in DIN A3 und DIN A4 drucken lassen. Wer wenig Platz hat, bekommt auch einen Tischkalender von 14 mal 14,5 Zentimeter Größe und Postkarten. Zu erhalten sind alle in den Buchhandlungen Bad Segebergs. Ganz billig sind sie aufgrund der hohen Druckqualität nicht. Auf den Gewinn in Höhe von 30 Prozent verzichtet sie zugunsten des Vereins.