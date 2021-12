Erst 200 von über 800 Besucher der beiden Weihnachtspartys im Club Joy in Henstedt-Ulzburg haben sich beim Infektionsschutz des Kreises Segeberg gemeldet. Der Corona-Ausbruch bei den Feten hat bisher 28 positive Besucher ergeben – drei davon mit der Omikron-Variante. Für Club-Chef Joey Claussen der „worst case“.

Von Nicole Scholmann