Bad Segeberg

Nach zehn Tagen Isolation wegen einer Coronainfektion ist Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Mittwoch wieder in den Straßenwahlkampf eingestiegen. Am Nachmittag trat er in Bad Segeberg auf dem Marktplatz auf vor knapp 100 Zuschauern. Nicht alle waren ihm wohlgesonnen.

„Kriegstreiber!“, brüllte ein Mann mehrfach dazwischen, als Günther seine Zustimmung äußerte zur Unterstützung der Ukraine gegen die russischen Truppen mit Waffen durch die Bundesregierung. Ein paar weitere Menschen stimmten anfänglich mit ein. Der Ministerpräsident ignorierte das Gebrüll weitgehend und verwies schließlich auf die Meinungsfreiheit.

Protest gegen Ministerpräsident Daniel Günther in Bad Segeberg

Der Demonstrant warf Günther im Anschluss an dessen Rede lautstark vor, nicht anzuerkennen, dass sich Deutschland mit der Ausbildung ukrainischer Soldaten an Waffensystemen in Deutschland zur Kriegspartei mache. „Bleiben Sie ruhig hier, dann können Sie allen weitersagen, was ich erzähle“, rief Günther dem Mann hinterher, als dieser mit seinem Protestschild wegging.

Von seiner Coronaerkrankung war bei Günther in Bad Segeberg nichts zu erkennen. Erst am Morgen war sein Test negativ ausgefallen, wie er auf seiner Facebookseite verkündete: „Habe mich selten so über ein negatives Ergebnis gefreut“, teilte er dort mit. Nun könne er wieder alle Wahlkampftermine wie geplant wahrnehmen.

Auf dem Marktplatz in Bad Segeberg unterstützte Günther den örtlichen Direktkandidaten der CDU für den Wahlkreis Segeberg-Ost, Sönke Siebke, und bekräftigte erneut, die Jamaika-Koalition mit Grünen und FDP fortführen zu wollen. Applaus gab es beim Bekenntnis zum Weiterbau der A20, um auch in Bad Segeberg den Verkehr zu entlasten.

Nach Corona-Infektion von Günther: Talk vor Landtagswahl

Am Donnerstag, 5. Mai, trifft Günther beim RND-Talk um 20.30 Uhr auf KN-Online ein letztes Mal vor der Landtagswahl am Sonntag auf die Spitzenkandidaten seiner Mitbewerber: Monika Heinold (Grüne), Thomas Losse-Müller (SPD) und Bernd Buchholz (FDP). In Kiel stellen sie sich den Fragen von KN-Chefredakteurin Stefanie Gollasch und RND-Vizechefredakteurin Eva Quadbeck. Der Talk wird kostenfrei gestreamt auf KN-Online.de.