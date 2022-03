Die Diskussion um den Bau eines Cafés am Bad Bramstedter Jugendzentrum endete in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung mit einem Eklat. Weil die Politik einer erneuten Baukostensteigerung nicht mehr zustimmen wollte, kündigte eine wütende Bürgermeisterin Verena Jeske die Schließung des Juz an.