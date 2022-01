Bad Bramstedt

Der Seniorenbeirat Bad Bramstedt wird wahrscheinlich in diesem Jahr neu gewählt. Nachdem der langjährige Vorsitzende Hartmut Heidrich wegen der sogenannten Darknet-Affäre seinen Rücktritt erklärt hatte, legten am Mittwoch in einer Versammlung zwei weitere Vorstandsmitglieder ihre Ämter nieder. Die stellvertretende Vorsitzende, Karen Helmcke, sieht sich nicht in der Lage, den Beirat bis zur regulären Wahl in anderthalb Jahren zu leiten.

Anzeige und Beschwerden gegen Hartmut Heidrich

Zur Erinnerung: In einem Brief an die Theatergruppe des Vereins hatte Hartmut Heidrich darauf hingewiesen, neben Impfausweisen auch die Personalausweise zu einem Theaterbesuch in Hamburg mitzunehmen. Daran hängte er den auch grammatikalisch falschen Satz: „Für diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, gibt es im Darknet, ein spezieller Bereich im Internet, Angebote gegen Geld für gefälschte Impfausweise mit personenbezogenen Daten.“

Heidrich sagt, er habe damit erklären wollen, warum in Hamburg bei Theaterbesuchen verschärfte Eingangskontrollen bestehen. Irgendjemand hatte ihn aber bei der Polizei wegen Anstiftung zu einer Straftat angezeigt. Die Ermittlungen laufen noch. Auch bei Bürgermeisterin Verena Jeske gingen Beschwerden ein. Sie brachte die Angelegenheit in den Hauptausschuss, der in nicht öffentlicher Sitzung eine Entschuldigung von Heidrich und seinen Rücktritt forderte.

Nur unglückliche Formulierung und „bösartige Auslegung“?

In der Mitgliederversammlung hagelte es Kritik an diesem Vorgehen, auch am Beiratsvorstand. Einig waren sich alle, dass Hartmut Heidrich sich nur unglücklich ausgedrückte hatte. „Warum ist dem Seniorenbeirat nichts weiter dazu eingefallen?“, fragte Gast Hans-Reiner Losse. Schriftführerin Inge Schmidt-Müller ergänzte: „Eine Laudatio für Herrn Heidrich wäre nach so langer Zeit wohl angemessen gewesen.“ In einer außerordentlichen Vorstandssitzung habe sich das Gremium zu keiner Unterstützung für Heidrich durchringen können, obwohl es sich um eine „bösartige Auslegung“ des umstrittenen Satzes handele. Inge Schmidt-Müller erklärte ihren Rücktritt als Schriftführerin. Wenig später trat auch Jürgen Rohde aus dem Vorstand aus.

Heftige Vorwürfe mussten sich auch der stellvertretende Bürgermeister Arnold Helmcke (SPD) und Bürgervorsteherin Annegret Mißfeldt (CDU) anhören, weil der Hauptausschuss Heidrich nicht eingeladen und, ohne ihn anzuhören, seinen Rücktritt beschlossen hatte. Bernhard-Michael Domberg, Vertreter der katholischen Kirche im Beirat, sagte, in seinem Beruf habe er als Vertreter der Arbeitgeberseite immer erst die Betroffenen angehört, bevor er eine Abmahnung geschrieben habe. Das sei hier unterlassen worden. Inge Schmidt-Müller ergänzte: „Herr Heidrich hatte keine Möglichkeit, sich zu verteidigen.“ Sie sei „erschüttert darüber, wie ein Ehrenamtler genötigt wird, sein Amt niederzulegen.“

Helmcke und Mißfeldt verteidigen Rücktrittsforderung

Arnold Helmcke erwiderte, dass Bürgermeisterin Verena Jeske schon Heidrich persönlich gesprochen habe. Die Angelegenheit sei ja auch nicht damit aus der Welt, dass der Beiratsvorsitzende erklärt, er habe das nur versehentlich gemacht. Eine Konsequenz sei unumgänglich gewesen. „Wenn ich mit dem Auto irgendwo gegen fahre, muss ich auch dafür geradestehen und kann nicht einfach weiterfahren, weil es nur ein Versehen war“, so Helmcke.

Offen blieb, wie es weitergeht. Die kommissarische Vorsitzende Karen Helmcke erklärte, sie sehe sich nicht in der Lage, den Vorsitz bis zur regulären Wahl eines neuen Seniorenbeirates in anderthalb Jahren zu übernehmen. Wenn sich niemand für das Amt finde, sei eine vorgezogene Neuwahl wohl das Beste.

Die Wahl eines neuen Vorsitzenden war am Mittwoch ohnehin nicht möglich, weil sie auf der Tagesordnung hätte angekündigt werden müssen. Nun kann frühestens am 10. Februar in der nächsten Mitgliederversammlung ein Nachfolger für Heidrich gewählt werden. Wahrscheinlicher ist aber, dass der Beirat komplett neu gewählt wird. „Eine Vorstandswahl wird wohl zu keinem Ergebnis führen“, meinte Bernhard-Michael Domberg. Andere sehen das genauso, denn auch Heidrich hatte das Amt schon längst abgeben wollen, er hatte aber keinen Nachfolger finden können. Ob es zur Neuwahl des kompletten Beirates kommt, muss ebenfalls auf der nächsten Mitgliederversammlung im Februar, entschieden werden.

Die Wahl, die immer in Form einer Briefwahl stattfindet und an der alle mindestens 60 Jahre alten Bad Bramstedter teilnehmen können, wird voraussichtlich erst im Spätsommer stattfinden können. Bürgeramtsleiter Jörg Kamensky erinnerte daran, dass am 8. Mai Landtagswahlen stattfinden, die Verwaltung dadurch schon stark eingespannt sei.