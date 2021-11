Wie konnten die Nazis in so kurzer Zeit die Massen begeistern? Auch im kleinen Bad Segeberg? Das ist Thema im neuen Heft der Reihe Nationalsozialismus in Bad Segeberg. „Es hat mich beeindruckt, wie das Konstrukt der Volksgemeinschaft im kleinen Segeberg gegriffen hat“, sagt Mitautor Axel Winkler.