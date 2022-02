Schottergärten, Versiegelung oder Monokulturen sind nicht nur umwelt- und klimaschädlich – sie sind auch immer unbeliebter. Naturnahe Gärten sind „in“ und sollen nun in Bad Bramstedt mit einer Plakette ausgezeichnet werden. Ein Beispiel dafür, wie „naturnah“ aussehen kann, zeigt Regina Junge am „Haus an den Auen“.