Neu im Kreis Segeberg: Per virtueller Jobmesse einen Arbeitsplatz finden

Kreis Segeberg

Zur ersten digitalen Jobmesse hat das Jobcenter Kreis Segeberg eingeladen. Über 20 Arbeitgeber aus dem Kreis Segeberg bieten am Dienstag, 17. August, und Mittwoch, 18. August, jeweils zwischen 10 und 13 Uhr in einem virtuellen Format mehr als 50 zu besetzende sozialversicherungspflichtige Stellen in Voll- und Teilzeit an.

Und vielleicht kommen noch weitere freie Arbeitsplätze hinzu. Im Rahmenprogramm spricht der Gesundheitsexperte Dirk Schippel: „Raus aus der Pandemie – zurück ins Leben.“

Online-Messe als Makler zwischen Firmen und Arbeitsuchenden

„Wir erleben nach der langen Phase des Lockdowns einen dynamischen Arbeitsmarkt, der sehr aufnahmebereit ist“, sagt Jobcenter-Geschäftsführer Michael Knapp. „Wir wollen mit der digitalen Messe unsere Maklerfunktion pandemiekonform wahrnehmen“, ergänzt Bereichsleiter Stefan Stahl.

Die virtuelle Jobmesse laufe in Kooperation mit dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service von Bundesagentur für Arbeit und Jobcenter sowie durch die technische Unterstützung eines Lübecker Startup-Unternehmens für den Internetauftritt.

Über 1000 Segeberger schon angeschrieben

Für die Teilnahme sind eine E-Mail-Adresse und eine stabile Internetverbindung nötig. Gut wären auch eine Kamera und ein Mikrofon. Bei Fragen gebe es Hilfe in der virtuellen Umgebung der Seite.

Über 1000 Segeberger würden in diesen Tagen durch Jobcenter und Arbeitsagentur angeschrieben. So könnten sie sich bereits im Vorwege an den virtuellen Messeständen der Arbeitgeber informieren, etwa aus den Bereichen Logistik, Pflege, Verkauf und Handwerk.

Vor der Messe schon informieren über Arbeitgeber

„Man sollte sich über den Arbeitgeber an sich und über das konkrete Stellenangebot informieren, bevor man die Möglichkeit eines persönlichen virtuellen Austauschs mit einem Beschäftigten des Arbeitgebers wahrnimmt“, sagt Arbeitsmarktexperte Marc Steffens, Teamleiter des gemeinsamen Arbeitgeberservice von Agentur und Jobcenter.

Das Netzwerk „Frau und Beruf“ informiert in einem Vortrag, wie man sich im Onlinebewerbungsgespräch gut präsentieren kann. „Frau und Beruf“ sowie das „Netzwerk Pflege“ stehen an den beiden Messetagen für Beratung oder zum Check der Bewerbungsmappen zur Verfügung.

Gespräche per Internet führen

„Das Prinzip ist so, wie man es auch bei einer analogen Messe erwarten kann: Man informiert sich an den Messeständen der Aussteller, und bei Interesse an einer ganz konkreten Stelle spricht man mit einem Beschäftigten des betreffenden Arbeitgebers. Man kann sich bereits im Vorwege für solch ein Gespräch eintragen“, erläutert Bereichsleiter Stahl.

Themen könnten Praktika, ein Arbeitsvertrag und Fördermöglichkeiten sein. Stahls Überzeugung nach werden solche virtuellen Veranstaltungen, bedingt durch die Auswirkungen der Pandemie, künftig eine feste Größe bei der Arbeitssuche sein.

Wer sich als Arbeitgeber an dieser Messe beteiligen möchte, kann sich bis Freitag, 6. August, per E-Mail melden.