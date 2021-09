Neuanfang mit verkaufsoffenem Sonntag in Bad Bramstedt

Bad Bramstedt

Zuletzt hatte der Bürger- und Verkehrsverein Bad Bramstedt (BVV) sein Frühlingsfest im März 2020 geplant. Alles war vorbereitet, mit Oldtimer-Meile und Radrennen versprach es größer zu werden als je zuvor. Doch dann breitete sich schlagartig das Coronavirus aus, das Fest musste kurzfristig abgesagt werden. Nun, nach anderthalb Jahren, unternimmt der BVV mit einem verkaufsoffenen Sonntag, dem Herbstfest, einen neuen Anlauf, allerdings in sehr abgespeckter Form.

Neuer Event-Manager

Den Wahlsonntag, 26. September, will der BVV für sein Herbstfest nutzen. „Dann sind sowieso viele Leute unterwegs“, sagt Sascha Fölster vom Vorstand. Das bringe Publikum in die Stadt. Auch einen neuen Eventmanager hat er für das Fest gefunden: Thomas Will aus Norderstedt. Er löst in diesem Amt Lisa Walter aus Großenaspe ab, die zuletzt für den BVV tätig war, dann aber ihr Event-Management wegen der Pandemie aufgegeben hat.

Will organisiert das Fest in einer immer noch schwierigen Zeit. „Wenn wir es im gewohnten Umfang stattfinden lassen wollten, müssten wir das Gelände absperren und eine Einlasskontrolle organisieren“, erklärte er. Rechtlich hätte das Fest dann einen Marktcharakter, der BVV wäre zu einer Einlasskontrolle verpflichtet, damit sich nicht mehr als sieben Menschen auf zehn Quadratmetern aufhalten.

Innenstadt wird nicht abgesperrt

Die ganze Innenstadt absperren? Das war dem BVV-Vorstand dann doch zu viel. Nun beschränkt sich das Herbstfest im Wesentlichen auf einen verkaufsoffenen Sonntag, an dem die Läden von 12 bis 17 Uhr einige Aktionen anbieten. Bisher haben 17 Geschäfte in der Innenstadt ihr Mitwirken zugesagt. Es werden aber wohl noch einige dazu kommen. Außerdem wird ein Orgelspieler durch die Stadt ziehen, sowie ein Luftballonkünstler und Zauberer. Ob es auch ein Kinderkarussell geben wird, ist noch nicht geklärt. Auch dafür benötigt der BVV eine Genehmigung.

Es sei ein Stück Rückkehr zur Normalität, sagt Sascha Fölster. „Die Einzelhändler wollen wieder loslegen, das Interesse ist da.“ Im Frühjahr soll es dann auch wieder ein größeres Fest mit Oldtimer-Meile geben, wenn die Pandemie es zulässt.