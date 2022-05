Großenaspe

Eigentlich lebt die Sperbereule in den Nadelwäldern Eurasiens und Nordamerikas – doch diese interessante und schöne Eule ist auch im Wildpark Eekholt in einer Voliere beheimatet. Vor Kurzem gab es bei den Sperbereulen Nachwuchs, was sich jedoch als nicht ganz unproblematisch herausstellte: Die Sperbereule brütet nur einmal jährlich, legt ihre Eier aber im Abstand von Tagen. Das bewirkt einen erheblichen Altersunterschied bei den Jungtieren.

Als die Tierpfleger im April die Brutkästen kontrollierten, entdeckten sie bei den Sperbereulen zwei größere und zwei ganz kleine Junge. Letztere schwebten in Gefahr, nicht ausreichend versorgt zu werden. So beschloss die Tierpflege, die zwei Kleinsten zur Handaufzucht an das Falknerteam zu geben. Seit Ende April versorgt Falknerin Kristin Höpner mit ihrem Team nun den flauschigen Eulennachwuchs mit portionsgerecht zubereiteten Mäuse- und Geflügelhäppchen. Die Jungen haben eine eigens für sie ausgestattete Voliere, sind noch recht empfindlich und werden je nach Möglichkeit über Tag auch den Besuchern vorgestellt.

Vielleicht gelangen Eulenjunge ins Eekholt-Flugprogramm

In der freien Natur werden die Jungen noch bis August von ihren Eltern versorgt, im Wildpark kümmert sich das Falknerteam um die Eulenkinder. Im Laufe ihres Heranwachsens wird sich zeigen, ob sie für das falknerische Flugprogramm vorbereitet oder an andere interessierte Parks abgegeben werden.

Die Sperbereule ist fast so groß wie eine Waldohreule, trägt aber keine Federohren. Ihr Kopf ist relativ klein, die Stirn flach. Die Augen sind leuchtend gelb, der weiße Gesichtsschleier ist über den Augen und an den Seiten schwarzbraun umrandet. Der Schwanz ist lang und keilförmig, die Flügel sind kurz und spitz zulaufend. Im schnellen und gewandten Flug wie auch in der Jagdweise ähnelt die Sperbereule mehr einem Greifvogel.

Am häufigsten jagt sie am Tage und in der Dämmerung von einer erhöhten Warte aus, um dann im Sturzflug am Erdboden Kleinsäuger zu erbeuten. Sie jagt aber auch im niedrigen Suchflug und rüttelt dabei wie ein Turmfalke. Zur Brutzeit ernährt sie sich und ihre Jungen fast ausschließlich von Wühlmäusen und Lemmingen. Daneben erbeutet sie andere Kleinsäuger und vor allem im Winter auch kleine und mittelgroße Vögel.

Die täglichen öffentlichen Flugvorführungen im Wildpark Eekholt finden um 11.30, 14 und 16 Uhr statt. Geöffnet ist der Park von 9 bis 18 Uhr.