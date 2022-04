Bau-Boom in Bornhöved: Gut 20 Plätze werden in einem Neubaugebiet geschaffen. Für die Vergabe hat die Gemeinde ein Verfahren festgelegt, will damit auch Trickser ausbremsen. Auch Grundstücksgrößen und Preise sind schon kalkuliert. Die Anmeldephase läuft – mit irrer Resonanz.