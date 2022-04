Wer auf dem engen Markt für Fachpersonal Aufmerksamkeit erlangen will, muss sich etwas einfallen lassen. Die Segeberger Kliniken in Bad Segeberg gehen bei der Werbung jetzt einen besonderen Weg: Sie lassen die Kinder von Angestellten posieren – in der Arbeitskleidung ihrer Eltern.