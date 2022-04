Bad Bramstedt

Das Problem ist seit vielen Jahren bekannt. Wegen der vielen Auen, die die Stadt durchqueren, ist auch der Grundwasserspiegel hoch. Die Lage verschärft sich mit jedem neuen Baugebiet. Das Regenwasser muss abgeleitet werden, es fließt letztlich in die Auen, die dann über ihre Ufer treten und – nicht nur in Bad Bramstedt – erhebliche Schäden anrichten. Folge: Der Kreis Segeberg will keine Baugebiete mehr genehmigen, wenn die Stadt nicht schlüssig erklärt, wo das Wasser abbleiben soll. Problematisch wird das vor allem für den Bau der Kita Moorstücken, die dringend benötigt wird.

Bürgermeisterin Verena Jeske sagt: „Schon seit 2005 fordert der Kreis von der Stadt, einen Entwässerungsplan vorzulegen.“ Darin muss detailliert aufgeführt werden, wo das Wasser von den versiegelten Oberflächen abbleiben soll. „Wir müssen beispielsweise Retentionsflächen schaffen, die nicht zwangsläufig in Bad Bramstedt liegen müssen.“ Denkbar wäre, Wiesen außerhalb der Stadt aufzukaufen, die dann bei Hochwasser überschwemmt werden könnten. Die Stadt habe ein Fachbüro mit der Erstellung eines solchen Planes beauftragt, erklärt die Bürgermeisterin. Das sei aber ein sehr aufwendiges Verfahren. Mit der Fertigstellung sei erst in drei bis vier Jahren zu rechnen.

Baugenehmigung, aber keine Betriebserlaubnis

Zu spät für die Kita Moorstücken. Der Fünf-Millionen-Bau sollte eigentlich schon Ende dieses Jahres fertig sein. Doch bisher wurde dort noch kein Baustellenfahrzeug gesehen. Nach den bisherigen Plänen wird der Kindergarten zwar eine Baugenehmigung, aber keine Betriebserlaubnis erhalten, weil die Zufahrt ungeeignet ist. Nach dem bisherigen Plan wird diese über die Straße Moorstücken erfolgen, die südlich von der Bimöhler Straße abzweigt. Vom Moorstücken führt eine Feldzufahrt zu der hinter der Bebauung gelegenen Wiese, auf der die Tagesstätte entstehen soll. Als Baustellenzufahrt mag diese Einfahrt noch dienen, nicht aber, wenn dort die Eltern von rund 130 Kindern täglich an- und abfahren. Die Anwohner hatten schon zuvor dagegen protestiert, aber zunächst kein Gehör gefunden.

Die Kita Moorstücken ist von einem Leipziger Architekten entworfen worden. Eigentlich sollte schon gebaut werden. Quelle: privat

Eine Betriebserlaubnis würde der Kreis nur erteilen, wenn die Zufahrt so geregelt wird, wie die Stadt es für später auch vorgesehen hat, nämlich von Süden aus, wo die Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) das Wohngebiet erweitern will. Doch das Baugebiet ist wiederum nur möglich, wenn die Stadt den überfälligen Entwässerungsplan vorlegt, aus dem hervorgeht, wo das Oberflächenwasser hingeleitet werden soll.

Wie das Problem gelöst werden soll, wird der Sozialausschuss in der kommenden Woche erörtern, allerdings nicht öffentlich, weil auch über private Grundstücke gesprochen wird.

Stadt Bad Bramstedt steht bei Anwohnern im Wort

Bürgermeisterin Jeske hatte sich in der vergangenen Woche mit Vertretern des Kreises zusammengesetzt, um nach einer raschen Lösung zu suchen. Die Kita wird dringend benötigt, weil in der Holsatenallee schon seit Jahren Kinder in Containern betreut werden. Die Behelfsheime stehen dort mit Duldung der Anwohner, die Stadt steht bei ihnen aber im Wort, sie in Kürze zu entfernen.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Verena Jeske sagt, die Kreisvertreter hätten wohlwollend anerkannt, dass die Stadt die Entwässerungsplanung nun in Angriff genommen habe. Sie will eine Prioritätenliste aufstellen. Der Kreis habe zugesichert, die dringendsten Vorhaben zu genehmigen. Dazu zähle dann auch eine Lösung für die Kita. Und, was der Bürgermeisterin auch am Herzen liegt: Eine Genehmigung für das Wohnquartier Auenland an der Segeberger Straße. Hier sollen bis zu 770 Wohneinheiten, Schule, Kita und Hotel entstehen. „Wenn wir neues Gewerbe ansiedeln, müssen wir auch für Wohnraum für die Beschäftigten sorgen“, ist sie überzeugt.