Neue Kreisverwaltung in Bad Segeberg: Photovoltaik nicht nur auf Dächern

Kreis Segeberg

Die Kreisverwaltung am Stammsitz an der Hamburger Straße in Bad Segeberg wird umgebaut. Künftig werden dort fast 600 Mitarbeiter tätig sein, geht aus neuen Plänen hervor. Allein in den geplanten Neubauten sollen 340 Plätze für Beschäftigte geschaffen werden.

Kernstück ist der Abriss des Mittelteils, voraussichtlich Anfang 2023. Das sanierungsbedürftige Haus A aus dem Jahr 1958 und der flache Verbindungsgang aus dem Jahr 1973 mit dem Haupteingang werden weichen. An deren Stelle werden bis Mitte 2026 neue fünf- und sechsstöckige Bürogebäude errichtet.

Neue Bürogebäude für Kreisverwaltung in Bad Segeberg

Sie müssen sich in ihrem Stil an dem Haus orientieren, das direkt an der Hamburger Straße liegt. Es steht unter Denkmalschutz, und darin ist der Kreistagssitzungssaal untergebracht. Die neuen Gebäude werden deshalb ebenfalls mit rötlichem Ziegelstein errichtet.

Hinzu kommt ein einstöckiger Sitzungspavillon mit 500 Quadratmetern für 150 Plätze, vor dem heutigen Haupteingang gelegen. Das Entree wird von der Mitte mehr in Richtung Haus B verlegt, dem glasummantelten Hochhaus, das stehen bleiben wird.

Überwiegend Zwei-Personen-Büros in neuer Kreisverwaltung

Überwiegend sind Zwei-Personen-Büros vorgesehen, nur zehn Prozent für Ein-Personen-Büros. Pro Arbeitsplatz gibt es einen Schreibtisch 180 mal 80 Zentimeter, einen Schreibtischstuhl, einen Schubladencontainer, ein kleines Aktenregal, zwei Aktenschränke, und einen gemeinsamen Ablagetisch.

Ansicht von der Hamburger Straße aus: Knapp 21 Meter hoch wird der neue Querriegel mit dem Haupteingang hinter dem denkmalgeschützten Gebäude mit dem Kreistagssitzungssaal (17,33 Meter) emporragen. Der flache Pavillon in der Mitte beherbergt einen Sitzungssaal. Quelle: Kreis Segeberg

Die Büros sind 3,12 Meter hoch, so wie im Haus B nebenan, dem Gebäude mit Glasmantel. Für die neuen Büros sind 3995 Quadratmeter vorgesehen, für Konferenzen 620 Quadratmeter, für Aktenlager 670 Quadratmeter, für ein Lager 690 Quadratmeter und für Technik 505 Quadratmeter. Mehrere Aufzüge, groß genug für Krankentragen und Rollstühle, werden eingebaut. Die Wege sollen barrierefrei sein.

Gute Luft soll für Behaglichkeit sorgen

Die neue Kantine wird ein eigenständiges, einstöckiges Gebäude an der Hamburger Straße. Der Speisebereich soll 65 bis 70 Menschen Platz bieten, mit vorgelagerter Außenterrasse. Das Essen wird angeliefert, dort nicht zubereitet.

Beheizt werden die Gebäude mit Fernwärme. Auch raumlufttechnische Anlagen sind vorgesehen. „Sie dienen der Einhaltung der Behaglichkeitskriterien in Abgleich mit der Arbeitsstättenrichtlinie“, heißt es in der Vorlage des Kreisgebäudemanagements für die Kreispolitik. Der energetische Standard soll den Vorgaben von KfW 55 genügen, möglicherweise auch KfW 40. Das heißt: Die Gebäude benötigen im Vergleich zu Referenz­gebäuden nur 55 oder 40 Prozent der Energie.

Photovoltaik auf Gebäuden der neuen Kreisverwaltung

Auf den Dächern der neuen Kantine und an der Südfassade des neuen Parkhauses werden Anlagen für Photovoltaik installiert, vielleicht auch auf dem bereits stehenden Haus B. Auf den neuen Bürohäusern, die das Haus A und den Verbindungsgang ersetzen, ist wegen des Denkmalschutzes kein PV erlaubt. 174 Module könnten bis zu 52 kW Strom liefern.

Es bleibt bei den 33 öffentlichen Stellplätzen, weiterhin auf dem Vorhof gelegen. Das Parkhaus mit zwölf Halbgeschossen zwischen Haus B und der Amtsverwaltung Trave-Land hinter dem Haus B an der verlegten Waldemar-von-Mohl-Straße bietet 389 Parkplätze. Es ist aber wegen der Stellplatzpflicht nur für Beschäftigte gedacht: 15 für die Amtsverwaltung, die ein Teil ihres Parkplatzes abtrat, und 374 für Kreismitarbeitende.