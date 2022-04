Neue Kreisverwaltung in Bad Segeberg soll 66 statt 50 Mio. Euro kosten

Kreis Segeberg

Das ist ein Schlag ins Kontor: Der Neubau des Kreishauses an der Hamburger Straße in Bad Segeberg 2023 bis Mitte 2026 wird deutlich teurer als geplant. Nun rechnet der Kreis mit 66,6 Millionen Euro, statt bislang 50 Millionen Euro. Und es dürfte wohl noch teurer werden, weshalb erste Politiker nun Konsequenzen fordern.

Das Ganze fällt in eine Zeit, in der der Kreis ohnehin mächtig investiert. Die zuletzt abgebauten Schulden, derzeit rund 32 Millionen Euro, werden deshalb bis 2024 auf 192 Millionen Euro steigen. Landrat Jan Peter Schröder spricht in einem Lagebericht selbst von einer „exorbitanten Schuldenzunahme“.

Zusätzliche Projekte machen Neubau der Kreisverwaltung teurer

Dass der Neubau der Kreisverwaltung nun teurer wird, liegt unter anderem an neuen, zusätzlichen Bauten. So ist außer einem Sitzungspavillon für die Kreispolitiker auch eine Kantine geplant. Immer schon vorgesehen waren der Abriss des Hauses A aus dem Jahr 1958 und des Verbindungsgangs mit dem Haupteingang aus dem Jahr 1973. Stattdessen werden mehrstöckige Bürogebäude dort hingesetzt, ergänzt durch ein Parkhaus mit zwölf Ebenen.

Der Blick aus der neuen Kantine in den Innenhof, mit den beiden neuen Bürogebäuden im Hintergrund. Quelle: Kreis Segeberg

Die neue Bausumme erschreckt auch Kreispräsident Claus-Peter Dieck. „Das ist kein Pappenstiel. Wir müssen sehen, was wirklich Sinn macht und was nicht.“ Er könne sich vorstellen, den Bau des Sitzungspavillons in Frage zu stellen. Aber das müsse diskutiert werden.

Steht Sitzungspavillon in Frage?

Anlass bietet die gemeinsame Sitzung von Bauausschuss und der Hauptausschuss am Donnerstag, 21. April, wenn sich alles um das wohl bislang größte Bauprojekt des Kreises dreht.

„Das ist ein ganz schöner Batzen, und es verschlägt einem erst einmal den Atem“, bekennt auch Edda Lessing, Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion. Aber die Erfahrung lehre, dass die ursprünglichen Baukosten selten zu halten seien.

Beim Sitzungspavillon etwa habe die Politik schon Abstriche gemacht. Außerdem werde energieeffizient gebaut, was sich langfristig rechnen werde. Das zeige auch das gerade erst eingeweihte zweite Kreishaus in der Rosenstraße, errichtet für rund 20 Millionen Euro.

Mehr Aufgaben – mehr Personal – mehr Verwaltungsgebäude

Die ganzen Neubauten sind wegen des Personalzuwachses von 35 Prozent in fünf Jahren nötig geworden. Bislang müssen viele Beschäftigte in angemieteten Räumen arbeiten.

Die Kreisverwaltung Segeberg wuchs von 783 Vollzeitstellen im Jahr 2017 auf 1072 Ende 2021. Das Personal kostet den Kreis etwa 60 Millionen Euro pro Jahr. Landrat Jan Peter Schröder (parteilos) sah keinen Ausweg, denn Politik und Gerichte bürdeten der Behörde immer mehr Aufgaben auf. Der Kreistag hatte den neuen Stellen zugestimmt.

Kosten für neue Kreisverwaltung stiegen auch wegen neuer Wünsche

Er stand bislang auch nahezu einmütig hinter den Bauplänen für die neue Kreisverwaltung an der Hamburger Straße. War zu Beginn der Überlegungen vor einigen Jahren noch von Kosten von 30 bis 40 Millionen Euro die Rede gewesen, hieß es im Herbst 2020, nach etwas konkreterer Planung: Büroneubau 43 Millionen Euro, Parkhaus rund 7 Millionen Euro, Umlegung der Waldemar-von-Mohl-Straße 0,7 Millionen Euro, zusammen 50 Millionen Euro.

Neu hinzu kam mittlerweile die Neubauten für eine Kantine und einen Sitzungspavillon auf dem Gelände. Und auf Dächern und an Fassaden werden Anlagen für Photovoltaik installiert.

Anstieg der Baupreise

Die geschätzten Kosten liegen nun bei 66,6 Millionen Euro. Das sind 16,6 Millionen Euro mehr als bislang gedacht. Hiervon entfallen allein 12 Millionen Euro auf die neuen Wünsche, 4,6 Millionen Euro auf Kostensteigerungen.

Monika Lexau vom Gebäudemanagement des Kreises schreibt in einer Unterlage für die Kreispolitiker, die Baupreise seien in den vergangenen eineinhalb Jahren um 14,5 Prozent gestiegen. Insofern sei „die Kostenentwicklung vertretbar“.

Sie warnt aber bereits: Es könnte noch teurer werden. Nicht eingepreist seien weitere mögliche Kostensteigerungen in 2023 und 2024. Dann erst werden die Bauaufträge vergeben.