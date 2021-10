Bad Segeberg

Bad Segebergs größte öffentliche Ladestation für E-Fahrzeuge ist jetzt auf dem Parkplatz von Möbel Kraft zu finden, direkt an der Haltestelle für den Stadtbus. Vier Ladestationen mit acht Ladepunkten wurden dort am Dienstag offiziell eingeweiht. „Die Anlage kann auch relativ einfach ausgeweitet werden“, stellt Winfried Köhler, Geschäftsführer des örtlichen Energieversorgers EWS, in Aussicht. Auf bis zu 20 Ladeplätze. Im ersten Schritt hat die Energie und Wasser Wahlstedt/Bad Segeberg GmbH 50.000 Euro in die neuen Ladepunkte investiert.

Acht EWS-Ladestationen in Bad Segeberg und Wahlstedt

Das Grundstück hat die Firma Möbel Kraft zur Verfügung gestellt. Die Planungen dazu seien bereits Anfang 2020 angelaufen. Immer wieder mal hätten Kunden beim Möbelhaus nachgefragt, ob es vor Ort Lademöglichkeiten für Elektroautos gibt, berichtet Möbel-Kraft-Vorstand Günter Loose am Dienstag zur Einweihung der Ladestation. „Es ist eine Win-win-Situation“, ergänzt Winfried Köhler. „Die EWS profitiert von einem attraktiven Standort mit Verweilmöglichkeiten.“

Lesen Sie auch Investor plant Ladepark für E-Fahrzeuge bei Großenaspe an der A7

Mit der neuen Ladestation vor Möbel Kraft habe sich die Ladeinfrastruktur in der Stadt Bad Segeberg deutlich verbessert, so Köhler. An acht Standorten betreibe die EWS öffentliche Ladepunkte in Bad Segeberg und Wahlstedt, unter anderem am Kundenzentrum in Bad Segeberg (Kurhausstraße 1), im Levo-Park und im Gewerbegebiet (Jasminstraße 1), in Wahlstedt stehen Säulen am Kleinen Theater und an der Nordoel-Tankstelle (Kieler Straße 6a).

Stromtanken kontaktlos mit EC-Karte bezahlen

An allen Ladesäulen der EWS könne einfach kontaktlos mit EC-Karte bezahlt werden, so Köhler. Die Kilowattstunde Ökostrom koste 40 Cent. Die Ladung für eine Reichweite von 100 Kilometern koste etwa acht Euro. Das sei kostengünstiger als ein Benziner. Mit einer Ladeleistung von 22 KW könnten alle gängigen Modelle an den Ladesäulen Strom „tanken“. Um ausreichend Strom für eine Strecke von etwa 100 Kilometern zu laden, seien ungefähr 40 Minuten nötig.

Acht Ladeplätze für Elektroautos gibt es nun vor Möbel Kraft. Das Unternehmen hat das Grundstück zur Verfügung gestellt. Die Ladestation ist erweiterbar auf bis zu 20 Ladeplätze. Quelle: Nadine Materne

Der Bedarf an Ladesäulen steige, hat Köhler beobachtet. „Über 90 Prozent der Ladungen finden immer noch zu Hause statt“, sagt der EWS-Chef. Die Nutzung der öffentlichen E-Ladesäulen der EWS in Bad Segeberg und Wahlstedt jedoch nehme jährlich um 30 Prozent zu. Auch die neuen Ladepunkte bei Möbel Kraft seien schon längst genutzt worden von ersten E-Auto-Fahrern.

50.000 Euro hat der Energieversorger in die vier neuen Ladesäulen investiert. Sie sind rund um die Uhr nutzbar, deshalb war ein Förderantrag beim Bund erfolgreich. Dieser beteiligt sich an dem Projekt mit 17.000 Euro aus dem Programm „Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge“.

Ladestation bei Möbel Kraft kann auf 20 Plätze erweitert werden

Beim Bau der Ladestation wurde bereits die Zukunft mitgedacht. Der Standort könne verhältnismäßig einfach ausgebaut werden auf bis zu zehn Ladesäulen mit dann 20 Ladepunkten, sagt Köhler. „Die Leerrohre liegen schon in der Erde.“ Dafür aber müssten die nun vorhandenen Ladepunkte ausreichend genutzt werden. Das seien laut Köhler etwa zwei Ladungen pro Ladepunkt und Tag.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Laut dem Stromtankstellen-Verzeichnis „Going Electric“ gibt es in Bad Segeberg nun 17 Ladestationen mit insgesamt fast 50 Ladepunkten verschiedener Anbieter.