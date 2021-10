Kreis Segeberg

Von einer „Ticketing-Revolution“ spricht der Hamburger Verkehrsverbund (HVV): Ab Frühjahr 2022 geht Bus- und Bahnfahren im gesamten Netz, also auch dem Kreis Segeberg, mit „hvv Any“ kinderleicht: Bei Fahrtantritt auf der App des Handys anmelden und losfahren.

Umstiege werden erfasst, auch das Ausloggen erfolgt automatisch. Am Ende des Tages wird aus der Kombination aller Fahrten die jeweils günstigste Fahrkarte errechnet und abgebucht.

HVV-Kunde im Kreis Segeberg muss nicht mehr umständlich Ticket buchen

Verkehrssenator Anjes Tjarks: "hvv Any ist ein Meilenstein für den Öffentlichen Personennahverehr." Quelle: Axel Heimken/dpa

Den neuen Service stellten der HVV und die Hamburger Hochbahn während des Mobilitätskongresses ITS in Hamburg vor.

Der Kunde muss also nicht mehr umständlich den für ihn günstigsten Tarif und die genutzten Tarifzonen heraussuchen.

Unter dem Namen „hvv Any“ wird das Angebot innerhalb der App „HVV switch“ verfügbar sein. Es soll vor allem für Gelegenheitsfahrer den Zugang zum öffentlichen Nahverkehr erleichtern.

Entwickelt und umgesetzt wird das Projekt von der Hamburger Hochbahn AG, die in der Hansestadt die U-Bahn und einen Großteil des Busnetzes betreibt.

hvv Any heißt die neue App fürs Smartphone

Zum Start soll „hvv Any“ für alle Fahrten im gesamten HVV-Netz verfügbar sein. Dazu zählen der komplette Kreis Segeberg, und alle Busse und U- und S-Bahnen, Züge der DB Regio, Metronom, Nordbahn und AKN sowie die Fähren der Hadag.

Der HVV, der älteste Verkehrsverbund der Welt, hat sich ein neues Logo gegeben. Es soll auch das neue Selbstverständnis als Partner der Verkehrswende dokumentieren. Quelle: hvv

Der Begriff hvv Any stehe für anyone, anytime, anywhere, erklärt HVV-Sprecher Rainer Vohl. „Egal wer, wann und wo: hvv Any kümmert sich um das richtige Ticket.“

Ortungsdienst des Handys muss für hvv Any eingeschaltet sein

Ein Beispiel: Mit Bus und Bahn vom Umland in den Hamburger Hafen: Beim Betreten des Busses etwa in Henstedt-Ulzburg loggt sich der Kunde auf seinem Smartphone bei hvv Any ein. „Der Ortungsdienst am Handy muss eingeschaltet sein“, sagt Silke Seibel, Pressesprecherin des HVV.

Dank der Ortungsdaten kann das System erkennen, wenn der Kunde in die U-Bahn umsteigt, und wann er den öffentlichen Personennahverkehr wieder verlässt, also auscheckt. Am Ende des Tages errechnet das System automatisch den für den Kunden günstigsten Tarif und bucht das Geld ab. Nach dem Motto: „Erst fahren, dann zahlen.“

Beacons in Fahrzeugen orten bei Fahrt im HVV-Gebiet das Smartphone zusätzlich

Eine zusätzliche, wichtige Rolle bei der Ortung spielen sogenannte Beacons: Bluetooth-Sender, die im System als ortsgenaue Markierungspunkte dienen und vom Smartphone erkannt werden. So wird eine sichere, tarifgenaue und somit faire Abrechnung aller Fahrten im System ermöglicht.

Knapp 2700 Fahrzeuge und über 50 Stationen sowie alle Fähren im HVV-Gebiet sind bereits mit Beacons ausgerüstet worden. „Die Autokraft wird demnächst ihre Busse mit Bluetooth-Beacons ausstatten“, sagt HVV-Pressesprecherin Silke Seibel.

Noch laufen letzte Tests für hvv Any

„Es können auch weiterhin beim Fahrer oder der Fahrerin oder an Automaten HVV-Fahrkarten gekauft werden“, sagt Seibel. Wer sich in hvv Any einloggt, ist auch bei einer Fahrtkartenkontrolle sicher. Er muss nur das in der App gespeicherte Ticket vorweisen.

Seit Frühjahr dieses Jahres laufen bereits die Software-Tests für hvv Any. Im Frühjahr 2022 sollen dann die Fahrten der 25 Verkehrsunternehmen in Hamburg und den sieben HVV-Umlandkreisen in Schleswig-Holstein und Niedersachsen verfügbar sein.

HVV ist Vorreiter in Deutschland mit hvv Any

Ein ähnlich modernes Ticketbuchungsverfahren gebe es in Deutschland bislang nur in kleineren Projekten, oder im Ausland wie der Schweiz, sagt Seibel.

Von einer „genialen digitalen Lösung für das komplexe Tarifsystem des HVV und einem riesigen Mehrwert für die Kundinnen und Kunden“ spricht HVV-Geschäftsführerin Anna-Theresa Korbutt. Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) schwärmt vom „Meilenstein für den ÖPNV: Einfacher, besser und im wahrsten Sinne des Wortes günstiger geht es nicht.“

HVV-App bietet auch Buchungssystem für E-Scooter, Leihwagen und MOIA

Die HVV Switch App bietet außer dem künftigen hvv Any noch mehr Dienste an: Sieben Prozent Rabatt auf HVV-Tickets, die Nutzung des Transportdienstes MOIA in Hamburg, Autoleihe von mehreren Anbietern und E-Scooter-Buchungen.