Bad Bramstedt

Die Planungen für das Quartier zwischen Rosenstraße, Liethberg und Landweg in Bad Bramstedt nehmen Fahrt auf. Der Ausschuss für Planungs- und Umweltangelegenheiten genehmigte einstimmig in seiner jüngsten Sitzung den Vorentwurf für den Bebauungsplan für das Areal. Vor allem am Landweg könnte ein schmuckes kleinstädtisches Juwel entstehen.

Derzeitige Struktur soll so bleiben

Für das Gebiet zwischen Rosenstraße, Liethberg und Landweg hatten die Kommunalpolitiker bereits eine Veränderungssperre erlassen, nachdem Pläne für eine groß angelegte Seniorenwohnanlage am Landweg auf dem Tisch lagen. Die Stadt wollte aber die Struktur mit kleinen Einzelhandelsgeschäften und ihre Planungshoheit bewahren. In dem Quartier darf zurzeit ohne besondere Genehmigung weder abgerissen noch gebaut werden. Der Bauunternehmer Fred Winter hatte für den geplanten Neubau bereits die notwendigen Gebäude – seit längerem leerstehende ehemalige Einzelhandelsgeschäfte - erworben.

Winter stellte sein Vorhaben erst einmal zurück und reichte zuletzt eine weitere Bauvoranfrage für einen Penny-Markt an der Ecke Liehtberg/Rosenstraße, kombiniert mit Wohnungsbau, ein. Diese Anfrage hat der Planungsausschuss im Juni zurückgestellt, im weiteren Verfahren der B-Plan-Aufstellung sollte darauf eingegangen werden. Für den angepeilten Neubau müssten am Liethberg die vorhandene Tankstelle und eine Werkstatt abgerissen werden.

Für die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 64 für das Gebiet von Liethberg bis Rewe-Markt und von Rosenstraße bis Landweg präsentierten die Stadtplaner der AC Planergruppe jetzt einen Vorentwurf. Am Landweg ist eine zweigeschossige Bauweise vorgeschlagen, wobei das Erdgeschoss jeweils wie bisher dem Einzelhandel vorbehalten ist. Das vorhandene Bankgebäude am Liethberg ist bereits dreigeschossig, hier soll diese Höhe auch künftig möglich sein.

Baulinie verschieben, begrünte Flachdächer zulassen, Platz für Grün

Gefallen bei den Mitgliedern des Planungsausschusses fand eine weitergehende Variante des Vorentwurfs, deren Ideen von der Bauamtsleiterin Maike Voß stammen. Sie präsentierte dem Gremium ihre Vorstellungen vor allem über die Bebauung am Landweg. Die Baulinie am Landweg würde nach ihren Worten zum Beispiel keine Außengastronomie erlauben, also schlug sie vor: „Die Baulinie fünf Meter nach hinten schieben.“ Sie regte auch an, über begrünte Flachdächer nachzudenken, was helfen würde, das Areal besser zu entwässern. Ihr Vorschlag ist auch, im Inneren des Quartiers weniger Gebäude zu planen und dafür Platz für Grün und zum Beispiel für Außengastronomie vorzusehen. „Diese Version von der Stadt haben wir dem Investor und seinem Architekten vorgestellt“, so Voß. Der Architekt wolle zur nächsten Sitzung des Planungsausschusses kommen.

In dem weiteren Prozess wird der Ausschuss sich auch noch mit der Möglichkeit befassen, einen sogenannten vorhabenbezogenen Bebauungsplan für das Quartier aufzustellen. Diese Möglichkeit brachte SPD-Fraktionssprecher Jan-Uwe Schadendorf ins Gespräch. Die Kosten für die Planung trägt beim vorhabenbezogenen B-Plan der Investor.

Von Anna Maria Persiehl