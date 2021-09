Bad Segeberg

Mit Dr. Christopher Wenck und Dr. Hanjo Neumann startet Anfang Oktober in den Segeberger Kliniken eine neue chirurgische Doppelspitze. Beide haben bis zuletzt in verschiedenen Hamburger Krankenhäusern gearbeitet, kennen sich aber von früher. „Dass die beiden bereits ein eingespieltes Team sind, hat uns in unserer Entscheidung noch bestärkt“, sagte Oliver Wielgosch-Borchert, Geschäftsführer der Unternehmensgruppe.

Geschäftsführer sieht Beginn einer „neuen Ära“

Die Verpflichtung der beiden Ärzte markiere in Bad Segeberg zugleich den Start einer neuen Ära. Die bisherige Abteilung Chirurgie der Allgemeinen Klinik (AK) werde in zwei Fachabteilungen aufgeteilt, erläuterte der Geschäftsführer: in Allgemein- und Viszeralchirurgie auf der einen sowie Unfall- und orthopädische Chirurgie auf der anderen Seite.

Dr. Christopher Wenck übernimmt die Leitung der Allgemein- und Viszeralchirurgie. Quelle: privat

Wenk übernimmt dabei die Leitung der Allgemein- und Viszeralchirurgie. Letzte beschäftigt sich mit dem Bauchraum und dort mit Erkrankungen der inneren Organe. Der 48-Jährige bekleidete bis zu seinem Wechsel die Position des Chefarztes der entsprechenden Fachabteilung sowie die des Ärztlichen Direktors an der Helios Mariahilf Klinik Hamburg, für die er insgesamt sieben Jahre lang tätig war. Vor seiner anderthalbjährigen Position als Leitender Oberarzt in der Asklepios Klinik Nord-Heidberg war er 14 Jahre im Israelitischen Krankenhaus beschäftigt, die nach Angaben einer Sprecherin als einzige Klinik im Hamburger Krankenhausplan als viszeralmedizinisches Zentrum ausgewiesen ist.

Schwerpunkt in der Bauchchirurgie

Einen großen Vorteil sieht der gebürtige Schleswig-Holsteiner in der Lage seiner neuen Klinik: „Die Segeberger Kliniken haben ein großes Einzugsgebiet und hervorragende strukturelle Voraussetzungen.“ Seinen Fokus will der dreifache Familienvater neben der Akutversorgung auf die Chirurgie des Bauchraumes legen, die fast ausschließlich in minimalinvasiver, also besonders schonender Technik ausgeführt wird. Ein besonderer Schwerpunkt der Bauchchirurgie sei die onkologische Chirurgie, die Christopher Wenck in Bad Segeberg in Zusammenarbeit mit der Abteilung für Innere Medizin und Gastroenterologie weiter ausbauen wolle.

Sein neuer Kollege Dr. med. Hanjo Neumann, der ab sofort das Amt des Chefarztes der Abteilung für Orthopädie und Unfallchirurgie bekleidet, ist für ihn kein Unbekannter. „Wir haben uns vor zehn Jahren im Israelitischen Krankenhaus kennengelernt – seitdem ist der Kontakt nie abgerissen. Als ich von Dr. Wenck den Hinweis auf die ausgeschriebene Stelle in Bad Segeberg bekam, hatte ich die Bewerbung längst geschrieben“, schilderte Neumann. Man bekomme selten die Möglichkeit, eine Abteilung komplett neu aufzubauen. „Diese Chance wollte ich unbedingt ergreifen.“

Eigene Visionen einbringen

Der größte Vorteil liegt für den 45-Jährigen nach eigenen Worten in der Möglichkeit, seine eigenen Ideen und Visionen einbringen und umsetzen zu können. Der Wahl-Hamburger, der in Schleswig-Holstein geboren und aufgewachsen ist, war bislang als Leitender Oberarzt an der Asklepios Klinik Wandsbek tätig. Seine orthopädische und unfallchirurgische Ausbildung genoss der Mediziner am Berufsgenossenschaftlichen Klinikum Hamburg-Boberg.

Um sein bestehendes Portfolio um die Viszeralchirurgie zu erweitern, wechselte der Vater zweier Kinder im Jahr 2011 für ein Jahr ans Israelitische Krankenhaus. Nach seiner Rückkehr wurde er in Boberg zum Oberarzt ernannt, wo er fast vier Jahre das Endoprothetik-Department aufbaute und führte, ehe er seine neue Herausforderung als Leitender Oberarzt in Wandsbek annahm, wo er zudem interimsmäßig die Position des Chefarztes übernahm.

Erweitert um Wirbelsäulen-Chirurgie

Fachlich hat sich Neumann einer Kliniken-Sprecherin zufolge auf die elektive Orthopädie und Endoprothetik spezialisiert, möchte dabei aber auch den unfallchirurgischen Schwerpunkt weiter ausbauen. Mit dem Dienstantritt des neuen Chefarztes werde das bisherige Behandlungsspektrum in Bad Segeberg außerdem um die Wirbelsäulen-Chirurgie erweitert.

Auf die Zusammenarbeit mit seinem alten Weggefährten freue er sich: „Die Abteilungen sind zwar medizinisch getrennt, werden aber eng zusammenarbeiten. Wir haben ein gemeinsames Sekretariat und werden eine gemeinsame Weiterbildung der Assistenzärzte anbieten.“