Neuengörs: Diebe räumen Landhandel-Lager mit Pflanzenschutzmitteln leer

Neuengörs

In großem Stil haben Diebe Pflanzenschutzmittel von Betriebsgelände eines Großhändlers für Landbedarf gestohlen. Den Schaden schätzt die Polizei auf fast 100.000 Euro.

Es soll sich um 2240 Liter Pflanzenschutzmittel handeln, teilte Sandra Firsching mit, Pressesprecherin der Polizeidirektion Bad Segeberg. Es war in 15-Liter-Behältnissen verpackt. Diese würden auf Sprühgeräte montiert, wenn die Traktoren auf Feldern in der Landwirtschaft eingesetzt werden, erklärt Firsching.

Einbruch in Neuengörs über Nacht

Die bislang unbekannten Täter machten sich nach derzeitigem Stand der Ermittlungen zwischen Dienstag, 29. März, 17 Uhr und Mittwoch, 30. März, 9 Uhr auf dem Gelände der Firma Ströh an der Mühlenstraße zu schaffen.

Sie drangen gewaltsam in einer Lagerhalle ein. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter die vielen Gebinde mit dem flüssigen Pflanzenschutz mit einem großen Transporter oder Lkw abtransportiert haben. Offenbar wuchteten die Täter die Beute per Hand, nicht mit einem Gabelstapler, in Fahrzeuge.

Beute des Einbruchs in Neuengörs mehrere zehntausend Euro wert

Die Beute soll laut Polizei einen Wert „im oberen fünfstelligen Bereich“ haben. Vermutlich werde das Pflanzenschutzmittel von den Tätern weiterverkauft. Der Landhandelbetrieb in Neuengörs gehört mittlerweile zu einer Firma in Wesselburen.

Die Polizeistation in Garbek ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Die Beamten suchen Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Tatortnähe bemerkt haben (Telefon 04559/18833540).