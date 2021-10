Neuengörs

Windkraftanlagen bei Weede und Neuengörs werden durch neue, größere ersetzt. Bürger aus den Gemeinden Neuengörs und Weede können nun als Investoren von einer der fünf neuen Windkraftanlagen bei Neuengörs und Weede einsteigen. Es würde bereits der zweite „Bürgerwindpark“ dort werden. Und auch die Gemeinden sollen profitieren.

Bislang stehen bei Neuengörs und Weede zwölf Anlagen. Sechs davon sind 150 Meter hoch, waren 2017 in Betrieb gegangen und haben jeweils eine Leistungskraft von 3,5 MW. Zwei hiervon hatte die Bürgerwind N-W GmbH & Co. KG finanziert, also der erste „Bürgerwindpark“.

Erstes Bürgerwind-Projekt hatte 90 Investoren angelockt

Die Landeigentümer der Windeignungsflächen hatten bereits 2012 beschlossen, diesen Weg zu gehen. Um seinerzeit Gesellschafter der zwei Bürger-Anlagen werden zu können, mussten bestimmte Kriterien erfüllt sein. So hatten die Investoren ihren ersten Wohnsitz in dem Gebiet oder im nahen Umfeld haben müssen. 90 Gesellschafter wurden letzten Endes gefunden.

Anmelden für Info-Veranstaltung Am Mittwoch, 27. Oktober, ab 19 Uhr sollen die zeichnungsberechtigten Einwohner in der Gaststätte Gosch informiert werden. Wegen der Coronakrise müssen Besucher getestet, genesen oder geimpft sein. Bis Sonntag, 24. Oktober, können sich Interessierte per E-Mail anmelden per E-Mail unter info@wind-nw.de. Projektleiter Eike Schuldt betont, dass es zwar Chancen für die Investoren gebe, aber auch ein Totalverlustrisiko. „Wir empfehlen jedem Interessenten, mit Kommanditisten des bestehenden Bürgerwindparks zu sprechen.“

Die Rendite soll über der einst geplanten Verzinsung des eingesetzten Kapitals von fünf Prozent liegen. Jan Eike Schuldt, der als Geschäftsführer für die Repowering-Gesellschafter spricht, will dies nicht bestätigen, sagt nur so viel: „Es ist keiner unzufrieden.“

Zweites Bürgerwindprojekt

Geschäftsführer Eike Schuldt: "Beteiligungen sollen ab 1000 Euro ermöglicht werden." Quelle: Klaus J. Harm

Nun steht das nächste Projekt vor der Tür, mit anderen Rahmenbedingungen. Sechs weitere Altanlagen in dem Gebiet aus dem Jahr 2001 sollen in zwei oder drei Jahren durch fünf größere ersetzt werden: Sie werden 200 Meter hoch sein und mit jeweils 6,2 MW Nennleistung.

Bürger aus dem Gemeinden Weede und Neuengörs sollen sich an der geplanten Bürgerwind II NW beteiligen können.

Vorausgesetzt, sie waren am 1. Januar 2021 dort gemeldet und sind volljährig, sagt Schuldt. „Die Beteiligungsmöglichkeit besteht zeitlich nicht unbegrenzt“, betont er. „Sie wird spätestens im Frühjahr 2022 geschlossen.“

Erläutert werden sollen das Projekt und die vorläufige Wirtschaftlichkeits-Kalkulation am 27. Oktober in Altengörs. Am Ende sollen die Interessen unverbindlich abgefragt werden. Ob jemand von 1000 bis 25.000 Euro investieren will, bis 100.000 Euro oder darüber hinaus. Abschließend soll eine Vorbereitungsgruppe gebildet werden.

Falls sich zu viele Investoren mit zu hohen Beträgen engagieren wollen, soll die Höhe der jeweiligen Einlage begrenzt werden. Allerdings weisen die Projektbetreiber auch darauf hin, dass das Eigenkapital verloren gehen könne. „Es gibt keine Garantie auf bestimmte Erträge.“

Renditeberechnung für Bürgerwindprojekt diesmal schwieriger

Anders als beim ersten Bürgerwindpark ist die Einspeisevergütung für den Strom diesmal nicht mehr von vornherein festgelegt. Stattdessen müssen sich Investoren an Ausschreibungen der Bundesnetzagentur beteiligen. Zum Zuge kommt, wer möglichst günstig Strom produziert.

Außerdem schießen derzeit die Baukosten in die Höhe, weiß Schuldt. Investiert werden muss in Fundament, Kabel, Umspannwerk und Windkraftanlage. Schuldt rechnet mit Kosten pro Anlage von acht bis neun Millionen Euro.

Bauherren dürfen Standortgemeinden finanziell belohnen

„Die Renditeerwartung ist diesmal schwieriger zu kalkulieren.“ Laufen sollen die Windkrafträder 20 Jahre plus x. Die anderen vier der fünf neuen Masten werden unter anderem die Landwirte und Altbetreiber errichten.

Bislang unterstützen die Investoren der Windkraftanlagen schon über einen Förderverein die Region. Neue gesetzliche Möglichkeiten eröffneten nun eine zusätzliche Variante, über die Schuldt nachdenkt. „Es wäre fahrlässig, wenn wir sie nicht nutzen.“

0,2 Cent pro produzierter Kilowattstunde an Kommunen

Denn Betreiber von Windenergieanlagen dürfen bis zu 0,2 Cent je erzeugter Kilowattstunde Windstrom an die Kommunen vor Ort weiterreichen. Das soll die Akzeptanz für den Bau der Anlagen im Umfeld erhöhen.

Dieses Geld können sich die Betreiber von den Netzbetreibern erstatten lassen, es zahlen also letzten Endes die Stromkunden über die EEG-Umlage.

Planungen für sechs neue Masten laufen noch

Die Planungen für die neuen fünf Masten sind allerdings noch nicht abgeschlossen. „Die Vorgespräche haben stattgefunden. Die Bauleitplanung läuft auch schon“, sagt Martin Schmidt, Pressesprecher der Genehmigungsbehörde, dem Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR).

„Es ist noch kein Antrag auf Errichtung und Betrieb der fünf neuen Windkraftanlagen eingegangen, wird aber in Kürze erwartet.“