Bad Segeberg

Es war ein knappes Jahr voller meist unliebsamer Überraschungen. Erst wurden im Erdreich Überreste eines früheren Friedhofes gefunden, später nirgends vermerkte Leitungen, schließlich Asphaltüberbleibsel einer alten Straße. Und dann gab es plötzlich die gewünschten Bäume nicht mehr. Corona tat ein Übriges. Unter diesen Umständen seien elf Monate Bauzeit für den neuen Marktplatz gar keine so üble Bilanz. Das fanden am Sonntag jedenfalls die Verantwortlichen der Stadt Bad Segeberg bei der offiziellen Einweihung des Millionen-Projektes.

Der 27. Februar war dafür von der Stadt ganz bewusst ausgewählt worden. Schließlich hatte sich der Unternehmerverein „Wir für Segeberg“ (WfS) dieses Datum für den ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres in Bad Segeberg ausgeguckt. Der ursprünglich ins Auge gefasste 31. Januar war wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Größere Aktionen fanden allerdings auch an diesem Sonntag in der Innenstadt nicht statt, obwohl die nicht zuletzt wegen des herrlichen Wetters voller Menschen war.

Am Ende rund 110.000 Euro teurer als erwartet

Um rund 110.000 Euro höher als die ursprünglich geplanten rund 977.000 Euro dürften die Kosten für den barrierefreien Umbau am Ende ausfallen. Wie schon bei anderen Großprojekten konnte das Bauamt auch für das Marktplatz-Projekt erhebliche öffentliche Fördermittel einwerben. Knapp 490.000 Euro – die Hälfte – kommen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Die zusätzlich aufgelaufenen Kosten müssen allerdings allein aus der Stadtkasse beglichen werden.

Bürgervorsteherin Monika Saggau hob die Bedeutung des Marktplatzes für die Stadt hervor. Er sei ihr „Herzstück“, eine Begegnungsstätte für alle. „Bad Segeberg hat jetzt ein Open-Air-Wohnzimmer“, sagte die Christdemokratin, die vor Beginn des öffentlichen Teils um eine Schweigeminute für die Menschen in der Ukraine gebeten hatte. Das sich nicht alle Besucher daran hielten, könnte der Tatsache geschuldet sein, dass die Reden ohne Mikrofon weiter hinten kaum bis gar nicht zu verstehen waren.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dass der Platz nun komplett barrierefrei ist, würdigte vor allem die Vorsitzende des Beirates für Menschen mit Behinderungen, Marianne Böttcher. „Gerade meine Mitstreiter mit Rollstuhl genießen den neuen Belag.“ Seit sie sich mit dem Thema Barrierefreiheit in der Stadt beschäftige, also seit einem knappen Jahrzehnt, höre sie Klagen über das holprige Pflaster. „Wer noch gut zu Fuß ist, kann sich vielleicht nicht so leicht vorstellen, was diese Unebenheit für jemanden mit Rollator oder Rollstuhl bedeutet, der durchgeschüttelt wird.“ Ob der Platz vorher schöner war, werde womöglich noch länger diskutiert, meinte Böttcher. „Für mich hat er an Weite gewonnen.“

Wir für Segeberg nicht mit allem glücklich

Eine eher durchwachsene Bilanz zog hingegen Marlis Stagat, Vorsitzende des Unternehmervereins „Wir für Segeberg“ (WfS). Gerade in der Anfangsphase sei die Kommunikation zwischen Stadt und Geschäftsleuten nicht sonderlich gut gelungen. Es habe sehr viel Skepsis und immer wieder die Frage gegeben: „Brauchen wir das wirklich?“ Unter anderem das Thema Anliegerbeiträge hatte zunächst für einiges böses Blut sowie zwischen Kommunalpolitik und Verwaltung für heftigen Streit gesorgt.

Dass die Bauarbeiten mit dem damit verbundenen Lärm und Dreck ausgerechnet dann Fahrt aufnahmen, als die Läden in der Corona-Pandemie gerade wieder zumindest eingeschränkt öffnen konnten, könne man niemandem vorwerfen. Doch über manche Entwicklung sei man „nicht glücklich“. WfS habe etwa auf die Frage der Weihnachtsbeleuchtung mehrfach hingewiesen. „Und jetzt liegt ein Anschluss trotzdem falsch.“

Deutlich über eine Million Euro hat der Umbau des Bad Segeberger Marktplatzes am Ende gedauert. Am Eröffnungstag wurde er bereits gut genutzt. Quelle: Thorsten Beck

Die Ausleuchtung des Marktplatzes müsse ganz generell noch einmal überprüft werden, meinte Marlis Stagat. Die empfänden viele als nicht ausreichend. „Gut, dass wenigstens vom Kirchplatz noch etwas Licht herüberscheint“, habe ihr kürzlich ein Anlieger gesagt.

Hochzufrieden mit dem Resultat zeigten sich demgegenüber Bad Segebergs Ex-Bürgermeister Dieter Schönfeld, der das Projekt über viele Jahre begleitet hatte (der erste Antrag wurde bereits im März 2017 gestellt) und am Sonntag zur Einweihung gekommen war, sowie Antje Langethal und Ute Heldt Leal aus dem städtischen Bauamt. „Es ist ein Platz von hoher Aufenthaltsqualität entstanden“, resümierten die beiden Fachfrauen.

Mehr Sitzgelegenheiten und Fahrradständer

Die Zonen vor den Geschäften und Gastronomiebetrieben seien großzügiger gestaltet sowie mit Sitzmöglichkeiten und Fahrradständern versehen worden. Dem Markt sei durch eine optimierte Aufstellung und versenkbare Versorgungspoller ein neues, attraktives Erscheinungsbild gegeben worden.

Der Platz selbst hat eine sehr wechselvolle Geschichte. In den Mittelpunkt des städtischen Lebens rückte er Recherchen der beiden Heimathistoriker Axel Winkler und Hans-Werner Baurycza erst recht spät, nämlich mit dem Bau des Lehrerseminars 1839 und 1840. Bis 1887 gehörte er als „Seminarplatz“ zu dieser Einrichtung, der heutigen Dahlmannschule. In jenem Jahr konnte die Stadt das Areal erwerben und den Markt dorthin verlegen – was ihm den Namen gab.

Kurze Zeit „Adolf-Hitler-Platz“

Unterbrochen wurde diese Tradition nur in den Jahren 1933 bis 1945, als die Stadtoberen ihn in Adolf-Hitler-Platz umbenannten. „Eine seiner dunkelsten Stunden erlebte er, als am 25. Juni 1933 an dieser Stelle Bücher und Schriften jüdischer und geächteter Schriftsteller in Flammen aufgingen“, schreiben Baurycza und Winkler in einer extra anlässlich der Neueröffnung aufgelegten Broschüre, die kostenfrei zu bekommen ist.

„Wir für Segeberg“-Vorsitzende Marlis Stagat hatte einige kritische Anmerkungen zu machen. Quelle: Thorsten Beck

Buchstäblich bis zuletzt offen war die Frage der Bepflanzung des neuen Marktplatzes. Nachdem die eigentlich gewünschten Felsenbirnen plötzlich nicht mehr lieferbar waren, musste sich die Stadtvertretung umentscheiden. Neben drei Hopfenbuchen (auf der Seite „Buch am Markt“) schmücken das Areal nun vier „Pflaumenblättrige Weißdorne“.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wobei „schmücken“ derzeit noch etwas übertrieben ist. Vor dem Sommer werden sich die robusten Bäume nach den Worten des Planers nicht in voller Pracht zeigen. So richtig werde man wohl erst nächstes Jahr sehen können, was das Septett optisch so zu bieten habe. Die Messlatte liegt jedenfalls hoch: Die gefällten Japanischen Zierkirschen mögen für den Standort ungeeignet gewesen sein – prachtvoll waren sie in voller Blüte allemal.