Bad Segeberg

Nach intensiver Vorbereitung war es nun so weit: Dreizehn Kulturinteressierte haben den Verein „K1,5 überm See“ gegründet. „Das war aufregend“, betonte der erste 1. Vorsitzende Wolfram Schmidt, der zusammen mit seinem Stellvertreter Uwe Rönnfeldt und Schatzmeisterin Karin Sandbrink in die Jugend-Akademie gekommen war, um auch gleich den künftigen Veranstaltungsort vorzustellen. Auch die Leiterin der kooperierenden Kultur-Akademie, Sabine Lück, ist begeistert: „Wir vom VJKA sind hier unheimlich gern Gastgeber für diesen Verein, denn das bedeutet für Bad Segeberg eine qualitativ hohe lokale Bereicherung zusätzlich zu unseren eigenen Produktionen.“

Immer sonntags um 18 Uhr

„Immer in den Räumen der Akademie - dem Forum, dem Studio oder im Open-Air-Bereich -, immer an einem Sonntag, immer um 18 Uhr: Das prägt sich sicherlich ein“, meint Wolfram Schmidt, der mit seinen Mitstreitern aus der Dahlmannschule Kleinkunst, Musik und musikalisches Kabarett vorerst drei- bis viermal jährlich anbieten will. „Das soll nicht so ein flaches Programm werden und auch nicht unter die Gürtellinie gehen“, betont er. „Den Besuchern aus dem Kreis Segeberg wird ein anspruchsvolles Programm geboten, damit sie nicht mehr nach Hamburg oder Lübeck fahren müssen.“

Seit 2009 gab es schon etwa 50 bis 60 Veranstaltungen in der Dahlmannschule, wo Schmidt Musik und Französisch unterrichtet, sowie im Vitalia Seehotel, die bei vielen Kulturinteressierten sehr beliebt waren. Uwe Rönnfeldt war an dem Gymnasium am Markt viele Jahre lang Lehrer für Mathe und Physik, Karin Sandbrink arbeitet dort im Sekretariat.

Offizielle Eintragung erfolgt noch

Jetzt erfolgt die Eintragung des Vereins in das Vereinsregister und die Beantragung der Gemeinnützigkeit, um Firmenspenden zu ermöglichen. Der Name „K1,5 überm See“ kommt von K wie Kultur, 1,5 von den drei Treppen bis zur Aula der Dahlmannschule und „überm See“ vom neuen Veranstaltungsort in der Marienstraße.

„Als Verein haben wir dann viele Vorteile“, freut sich der SPD-Stadtvertreter Uwe Rönnfeldt. „Wir erhoffen uns jetzt viele Zuschüsse.“

Neue Ideen soll es geben zur Förderung von anspruchsvoller Kleinkunst in ungezwungenem Rahmen. Darüber kann sich der Besucher auf der Homepage unter www. K15-SE.de informieren und auch sechs Wochen vor der jeweiligen Veranstaltung Eintrittskarten bestellen.

Duo „Notenlos“ macht den Anfang

Als erste Schau ist das originelle Improvisations-Klavierduo „Notenlos“ mit Bastian Pusch und Andreas Speckmann am 21. November geplant, das sich in einem kreativ-spontanen Konzert der Extraklasse nach den Publikumswünschen aus Klassik bis Pop richtet. Auch die Kabarettistin Inka Meyer soll im nächsten Jahr mit ihrem witzigen Programm „Der Teufel trägt Parka“ brillieren.

Neue Mitglieder sind natürlich willkommen. Der Mindest-Mitgliedsbeitrag beträgt für Einzelmitglieder 36 Euro, für Paare 50 Euro pro Jahr. „Und bei den Eintrittsgeldern hoffen wir, dass sich bei 25 Euro mit Hilfe von Sponsoren auch die Künstlergagen, Ton-, Technik- und Lichtkosten decken“, erhoffen sich die Veranstalter.