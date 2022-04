Vermutlich Mitte Mai wird die Straße Lüttmoor in Nahe, direkt vor der Schule, wieder für den Verkehr freigegeben. Die Sanierungsarbeiten liegen in den letzten Zügen. Eine Erleichterung wird es für die Anwohner der benachbarten Straße Hüttkahlen geben. Bürgermeister Holger Fischer berichtet, um was es geht.