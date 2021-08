Trappenkamp

Lautstark gellten am Sonnabend die Martinshörner zahlreicher Feuerwehrfahrzeuge durch Trappenkamp. Doch kein Katastropheneinsatz ließ den Puls der Kameraden in die Höhe schnellen, sondern die lang ersehnte Einweihung ihres neuen Feuerwehrhauses in der Hermannstädter Straße, unweit des bisherigen Gebäudes am Ostlandplatz.

Autokorso und Dudelsackklänge zur Einweihung

Vor den lautstark anrückenden Fahrzeugen marschierte Jann Carstensen mit kräftigen Tönen aus seinem Dudelsack. In den USA sei es Tradition, dass vor Feuerwehrumzügen zahlreiche Dudelsackspieler voran marschieren, wurde berichtet.

Auch optisch machte vor den Toren des neuen Feuerwehrhauses die Reihe der sieben Fahrzeuge der Gemeindewehr etwas her, darunter auch das neue Hubrettungsfahrzeug mit Drehleiter. „Das achte Tor gehört zur Waschhalle. Wir können endlich die Fahrzeuge drinnen waschen“, freute sich ein Feuerwehrkamerad.

Zur Galerie Mit Autorkorso und 100 Gästen wurde die neue Einsatzzentrale der Feuerwehr Trappenkamp gefeiert am Sonnabend. Es gab Musik und viele Geschenke.

Knapp 100 Gäste, darunter neben Feuerwehrleuten aus Trappenkamp und den amtsangehörigen Gemeinden auch eine Delegation aus Limburg-Linter und Kommunalpolitiker aus den Gemeinden des Amtes, nutzten die Gelegenheit, das Gebäude zu erkunden.

Neben den Stellplätzen der Fahrzeuge, bietet das Haus Aufenthalts- und Sanitärräume auf dem neuesten Stand sowie Räume für Verwaltung und Schulungen.

Fünf Jahre Planung und vier Millionen Euro Kosten

Im obersten Stockwerk des dreistöckigen Gebäudes befindet sich eine Wohnung. Dort wohnt ein Feuerwehrkamerad, der jederzeit im Gebäude nach dem Rechten sehen kann. „Ein tolles, schickes und funktionales Feuerwehrhaus“, lobte Kreiswehrführer Jörg Nero das Bauwerk.

Auch Trappenkamps Bürgermeister Harald Krille befand, fünf Jahre der Planung und Arbeit und eine Investition von mehr als vier Millionen Euro hätten sich gelohnt. 280.000 Euro hatte das Land dazugegeben.

Dietrich Zager, Mitglied der ersten Stunde in der 1960 gegründeten Gemeindewehr und langjähriger stellvertretender Wehrführer, hatte eine „Geburtsurkunde“ der Wehr mitgebracht. Weitere Gäste überreichten der Wehr Kunstwerke, die die Räume schmücken werden.

Dietrich Zager, Mann der ersten Stunde, brachte eine "Geburtsurkunde" der Trappenkamper Feuerwehr mit. Quelle: Detlef Dreessen

Bedauert wurde nur, dass Architektin Christiane Feddersen wegen Krankheit nicht an der Einweihung teilnehmen konnte. Sie werde noch einmal in einer anderen Runde das Bauwerk vorstellen, versprach ihr Vater „und Kollege“, wie er betonte, Kuno Feddersen. Von auswärtigen Kollegen habe er übrigens „Respekt und Anerkennung“ für die Gestaltung des Gebäudes erhalten.

Trappenkamper Feuerwehrleute haben am Bau mitgeplant

Zum Gelingen des Projektes beigetragen hatten auch die Trappenkamper Feuerwehrkameraden, die die ganze Zeit über in die Planungen einbezogen wurden. So ganz perfekt sei es trotzdem nicht geworden bei der Raumaufteilung, gestand Marco Dorwo nach den ersten praktischen Erfahrungen mit dem neuen Gebäude. „Beim nächsten Bau, in vielleicht 20 oder 25 Jahren, werden wir noch einiges anders machen“, kündigte der Wehrführer an.

Davon wollte der Bürgermeister allerdings noch nichts wissen. Erst einmal werde das alte Feuerwehrhaus am Ostlandplatz grundsaniert. In das leer stehende Gebäude soll nach dem Willen der Gemeindevertretung bald das Jugendzentrum der Gemeinde einziehen.