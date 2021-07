Weede

Grundsteinlegung, Richtfest – gemeindliche Bauprojekte werden auf dem Dorf normalerweise in großer Runde mit den Einwohnern gefeiert. Beim neuen Gemeindehaus in Weede musste diese Tradition wegen der Corona-Pandemie bisher ausfallen.

Zehn Jahre Planung für neues Gemeindehaus Weede

Nun steht das Zwei-Millionen-Euro-Projekt kurz vor der Fertigstellung. Sportlerheim, Feuerwehr und Gemeinde bekommen in dem Multifunktionshaus ein neues Zuhause – nach einem Jahrzehnt der Planung und vielen Hürden. Für Bürgermeister Bernd Sulimma steht fest: „Die Einweihung werden wir feiern.“ Nur wann, ob dieses, oder doch erst im Jahr 2022, ist noch zu klären.

Sportverein, Feuerwehr und Gemeindevertretung werden aber bereits in wenigen Monaten einziehen. Der Bau ist im Zeitplan, sagt Architekt Holger Fröhlich vom Architekturbüro Schmidt in Bad Segeberg bei einer Baubesichtigung diese Woche.

Die Handwerker wie Maler Axel Tisler arbeiten derzeit am Innenausbau des neuen Gemeindehauses in Weede. Quelle: Nadine Materne

Im Gebäude arbeiten die Handwerker längst am Innenausbau. Duschen werden gefliest, Wände tapeziert, die Entlüftungsanlage installiert. Bürgermeister Sulimma hofft, dass das Gebäude spätestens im Oktober in Betrieb genommen werden kann von der Feuerwehr und dem Sportverein.

Bundestagswahl im neuen Gemeindehaus?

Vielleicht werden die Weeder schon zur Bundestagswahl am 26. September im neuen Gebäude ihre Stimme abgeben können. Zur Not aber eben auch noch im alten Sportlerheim nebenan. „Die Adresse auf der Wahleinladung wird dieselbe sein: Mielsdorfer Straße 25“, so Sulimma.

Bereits bei der Einfahrt in den Ort aus Richtung Mielsdorf ist das neue Gemeindehaus mit rotem Klinker und grauer Aluminiumverschalung nicht zu übersehen. Zur Straße zeigen drei große Rolltore. Zwei Garagen gehören künftig der Feuerwehr, die dritte ist für den Gemeindearbeiter. „Hier kommt der Gemeindetrecker unter, der Anhänger, der Rasenmäher“, zählt Sulimma auf. Jeder Bereich mit separaten Zugängen.

Hinter den Garagen befinden sich ein Besprechungsraum für die Wehr mit knapp 40 Aktiven und ihre Jugendabteilung, Lagerräume und getrennte Umkleiden mit Duschen. Im alten Gerätehaus hatten die Feuerwehrleute ihre Ausrüstung in der Fahrzeughalle – wie es üblich war in alten Feuerwehrhäusern. Bis die Unfallkasse vor einigen Jahren intervenierte.

Neuer Gemeindesaal mit 140 Quadratmetern

Der Flur führt schließlich in den Gemeindeteil des Gebäudes: mit einem kleinen Foyer, der Haupteingang zur linken Seite, und zur rechten der Zugang zum Gemeindesaal. Es ist ein großer 140 Quadratmeter großer, heller Raum geworden, mit vielen Fenstern in Richtung Sportplatz. „Hier kommt noch ein Raumtrenner rein“, sagt Architekt Holger Fröhlich. „Beide Räume und der Besprechungsraum der Feuerwehr werden mit Beamertechnik ausgestattet“, ergänzt Ingenieurin Ina Jacobi.

Architekt Holger Fröhlich, Bürgermeister Bernd Sulimma und Ingenieurin Ina Jacobi bei der Baubesichtigung im neuen Gemeindesaal. Der 140 Quadratmeter große Raum lässt sich in zwei Räume teilen, außerdem ist er über eine Durchreiche mit einem Tresenbereich verbunden. Quelle: Nadine Materne

Verbunden ist der Saal über eine Durchreiche mit einem Küchenbereich. „Eine richtige Küche mit Kochmöglichkeiten wird es aber nicht geben“, sagt Sulimma. „Das gab es bisher aber auch nicht.“ An einen Kioskverkauf für Getränke und Fertigsnacks aber wurde gedacht.

Es sei möglich, dass der Gemeindesaal auch für private Veranstaltungen nutzbar wird. Aber nur in begrenztem Rahmen. „Vielleicht ein Mal im Monat, das müssen wir noch regeln“, sagt Sulimma. Laute Feste sind aus Rücksicht auf die Nachbarn nicht angedacht. „Den 18. Geburtstag wird es nicht geben“, so Sulimma.

Neue Umkleiden für die Sportler vom SV Weede

Im hinteren Teil, Richtung Sportplatz, sind dann die Sportler untergebracht – mit Aus- und Eingang direkt zum Sportplatz. Vier neue Umkleideräume mit Sanitäranlagen, außerdem ein Raum mit Dusche für die Schiedsrichter.

Damit am Ende aber nicht jeder durch das ganze Haus spazieren kann, werden die unterschiedlichen Bereiche mit Türen und einer Schließanlage mit Transpondertechnik unterteilt und gesichert. Auf dem Chip ist programmiert, welche Tür mit welchem Schlüssel geöffnet werden kann und wem dieser gehört. „Das ist auch hinterher nachvollziehbar“, sagt Sulimma.

„Die Türen der Feuerwehr werden zudem entriegelt bei einer Alarmierung“, ergänzt Ina Jacobi. Damit ein Mitglied der Feuerwehr nicht plötzlich vor verschlossener Tür steht, falls er oder sie in der Eile den Transponder vergessen hat.

Altes Feuerwehrhaus in Weede wird nach Umzug verkauft

Sobald das Haus komplett fertig ist, wird auch die Feuerwehr ins neue Gebäude ziehen – bis dahin müssen aber auch die Außenanlagen mit Zufahrt und Parkplätzen fertiggestellt werden. Das alte Gerätehaus soll dann verkauft werden. Der Erlös wird für die Finanzierung des neuen Gebäudes genutzt.

2,2 Millionen Euro sind für das neue Gemeindehaus veranschlagt. „Wir sind im Kostenrahmen“, sagt Sulimma, die Preissteigerung bewege sich im Bereich von ein oder zwei Prozent. Hätte die Gemeinde länger gewartet, um etwa noch 100.000 Euro Fördergelder von Holsteins Herz einzuwerben, hätten die gestiegenen Baukosten dieses Geld wahrscheinlich aufgefressen, ist der Bürgermeister überzeugt.

Die Planung hatte sowieso schon an die zehn Jahre gedauert. Meistens ging es um die Finanzierung und mögliche Fördermöglichkeiten. Immer wieder mussten neue Unterlagen und Gutachten eingereicht werden und trotzdem gab es kein öffentliches Geld. Lange hatte die Gemeinde auch auf deutlich geringere Kosten gehofft.

Altes Sportlerheim wird bald abgerissen

750.000 Euro wird die Gemeinde nun zu festem Niedrigzins über 30 Jahre per Kredit finanzieren – abzüglich des Erlöses aus dem Verkauf des Feuerwehrhauses. 340.000 Euro gibt es insgesamt als Fördermittel vom Kreissportverband, aus dem Investitionsfonds des Kreises und vom Land. Der Rest stammt aus Eigenmitteln, erklärt Sulimma. Er ist froh, dass das Projekt nun zum Ende kommt.

Das alte Sportlerheim des SV Weede wird mit Fertigstellung des neuen Gemeindehauses abgerissen. Quelle: Nadine Materne

Das alte Sportlerheim aus den 1960er Jahren hat dann ausgedient. Es ist marode und schlecht isoliert. „Im Sportlerheim haben wir bei geringer Nutzung Tausende Liter Öl verheizt“, sagt Sulimma. Das neue Gemeindehaus wird über eine Luftwärmepumpe beheizt. Sobald das Haus einsatzbereit ist, wird das alte Sportlerheim abgerissen. An der Stelle sollen dann Parkplätze für die Besucher des Gemeindehauses entstehen.