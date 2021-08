Bad Segeberg

Riesige Banner mit dem Hakenkreuz darauf wehen vor dem alten Rathaus in Bad Segeberg. Das Foto ist schwarz-weiß, doch es braucht nicht viel Vorstellungskraft, um ahnen zu können, wie es ausgesehen haben muss in der Stadt mit den knallroten Flaggen vor der Verwaltung. Das eindrucksvolle Foto steht für die rasante Entwicklung in den Jahren 1933/34. Nach der Machtergreifung von Adolf Hitler wurde die Demokratie der Weimarer Republik binnen weniger Monate zu einer Diktatur. Die Opposition wurde ausgeschaltet – auch in Bad Segeberg.

Schon 1933 wird ein Nazi Bürgermeister in Bad Segeberg

„Es ist faszinierend, wie schnell das damals ging“, sagt Stadthistoriker Axel Winkler. Gemeinsam mit Hans-Werner Baurycza hat er sich das Ziel gesetzt, die Zeit des Nationalsozialismus in Bad Segeberg aufzuarbeiten, greifbar zu machen. Das wurde in der Kreisstadt bisher versäumt. Und nicht nur dort. In vielen Chroniken auch im Umland werde die NS-Zeit verschwiegen, kritisieren Winkler und Baurycza. Ihr Projekt startete im Mai mit der Veröffentlichung des ersten Heftes mit der Gründung der NSDAP in Bad Segeberg. Heft zwei dreht sich nun um die Jahre 1933 und 1934.

Hakenkreuzbanner hängen vor dem Rathaus in Bad Segeberg. Nur fünf Monate nach der Machtübernahme Hitlers sitzt im Rathaus bereits ein Nazi als Bürgermeister. Quelle: Kalkberg Archiv

Als Hitler am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler ernannt wurde, wurde nicht nur in Berlin gefeiert. „Auch in Bad Segeberg wurde gefeiert mit einem Fackelumzug“, sagt Baurycza. Vom Markt die Kurhausstraße entlang. „Mit Musik davor.“ Am Straßenrand jubelnde Menschen. So stand es in den Zeitungen. Und der Segeberger Nazi Eberhard Jeran habe gesagt: „Wir werden die Macht nicht mehr abgeben.“ Und nur fünf Monate später saß dieser als kommissarischer Bürgermeister im Rathaus.

Die Nazis hätten damals verstanden, dass sie schnell handeln und ihre Macht durchsetzen mussten, sagt Winkler. „Manche haben ja gedacht, der Spuk wäre in einigen Monaten wieder vorbei“, so Winkler. „Eine gnadenlose Fehleinschätzung.“

Opposition in kürzester Zeit ausgeschaltet

Die Nazis hätten gewusst, dass mit der Machtübernahme noch nicht viel gewonnen war, so Winkler. „Doch sie setzten ihren Machtanspruch gnadenlos durch.“ Die Opposition wurde ausgeschaltet und die NSDAP setzte ihren Monopolanspruch auf allen Ebenen durch. „In Miniatur war das auch in Bad Segeberg zu sehen“, sagt Winkler.

Bei den Kommunalwahlen im März konnte die kommunistische Partei KPD noch einen Sitz erhalten, die SPD zwei, darunter auch Gustav Böhm. „Doch die Stimmen kamen nie in der Stadtvertretung an“, erinnert Winkler. Die Abgeordneten mussten untertauchen. In der Öffentlichkeit entstand der Eindruck, sie hätten unentschuldigt schon bei der ersten Sitzung gefehlt.

Nationalsozialismus in Bad Segeberg. 1. Mai Feier der Nazis auf dem Markt. Aufgenommen 1939. Quelle: Kalkberg Archiv

Aber auch die Juden wurden schnell zum Feindbild auf lokaler Ebene. Nur zwei Monate nach der Machtergreifung gab es in der Lokalpresse Schlagzeilen vom „Abwehrkampf des Deutschen Volkes“, der sich in einem Boykott jüdischer Geschäfte äußern sollte. Davon gab es zu dieser Zeit noch einige in Bad Segeberg. Dazu kamen zügig Berufsverbote, etwa für Anwälte, denen die Zulassung entzogen werden konnte.

Bücher brennen auf dem Adolf-Hitler-Platz in Bad Segeberg

Schon im April 1933 wurde der Markt zum Adolf-Hitler-Platz umbenannt und der 1. Mail zum Feiertag mit Veranstaltungen der NSDAP. Fotos aus dem Jahr 1939 zeigen den Maibaum mit Hakenkreuz auf dem Markt. Kurz darauf brannten in Bad Segeberg die ersten Bücher. Die Nazis verstanden es, die Massen zu begeistern mit solchen Festen.

Bücherverbrennung 1933 auf dem Adolf-Hitler-Platz in Bad Segeberg. Quelle: Kalkberg Archiv

Wie war das möglich? „Es waren die 1920er, den Menschen ging es schlecht“, versucht Baurycza eine Erklärung. Es gab wenig Arbeit, das Land litt unter den Reparationszahlungen an die Siegermächte nach dem Ersten Weltkrieg. „Sie hatten keine Perspektive.“ Und dann tauchte Hitler auf, der von einem starken Deutschland redete, Arbeit versprach. Und mit den Juden einen Sündenbock präsentierte. „Die Menschen haben nicht viel nachgedacht.“ Die Nazis hätten auch verstanden, die Jugend für sich zu vereinnahmen, so Winkler. Mit Freizeitaktivitäten in der Hitler-Jugend. Die Partei beanspruchte auch einen Erziehungsanspruch für die Jugend. Zu diesem Thema wollen Winkler und Baurycza noch ein gesondertes Heft rausbringen.

Politische Gegner kamen ins KZ in Rickling

Für politische Gegner wurde bereits im Juli 1933 in Rickling auf dem Gut Kuhlen das erste KZ eingerichtet durch NSDAP-Kreisleiter Werner Stiehr, zudem stellvertretender Landrat. Außerdem hatten die Nazis zu dieser Zeit bereits 500 Hilfspolizisten ausgebildet und mit Waffen ausgestattet, um für Ordnung im Kreis zu sorgen. So konnten Andersdenkende willkürlich verhaftet werden.

Einer der Inhaftierten dieser Zeit war Johann Mürner gewesen. Ihm wurde vorgeworfen, Kommunist zu sein, war bei Arbeiterdemonstrationen dabei gewesen. Das war Grund genug. „Er wurde bei einem Fußballspiel verhaftet in Spielkleidung“, erzählt Winkler. Lagerdienst in Rickling, das bedeutete Arbeiten von 5 bis 21 Uhr. Vergehen wurden mit Essensentzug bestraft. „Mürner hatte Glück“, sagt Baurycza. Er hatte die Schweizer Staatsbürgerschaft und wurde schließlich frei gelassen.

1934 war die Opposition ausgeschaltet. Die Schlägertruppen der SA hatten an Bedeutung verloren und wurden umstrukturiert. In Bad Segeberg, in der Kurhausstraße 34, erhielten sie ein repräsentatives Gebäude. Direkt neben der Wollspinnerei Blunck. Das Ereignis wurde groß gefeiert im April mit mehr als 4500 SA-Männern. „Zu solchen Anlässen wurde die Bevölkerung aufgefordert, die Häuser zu schmücken“, sagt Baurycza. Ob man wollte oder nicht, man musste mitmachen, um nicht aufzufallen. „Selbst die jüdische Familie Baruch hat ihr Haus mit Girlanden geschmückt.“

Juden verlassen Bad Segeberg

Viele Juden lebten 1934 schon nicht mehr in Bad Segeberg. Bereits im Sommer 1933 hatte der Händler Moritz Steinhof wegen des Nazi-Terrors die Stadt verlassen – sein Geschäft war unter anderem beschädigt worden. Auch die Familie Baruch betrieb ein erfolgreiches Warenhaus. Mit einer Anzeige in der Tageszeitung wurde sie an den Pranger gestellt und diffamiert. Juden wurden als Lügner und Betrüger hingestellt. So gab auch die Familie von Adolf Levy ihr Geschäft in der Kurhausstraße 1934 auf und ging nach Hamburg. Viele Juden verkauften ihre Häuser deutlich unter Wert.

Bereits im Mai hatten Winkler und Baurycza ein erstes Heft veröffentlicht. Von einem großen Erfolg sprechen die beiden. „Wir mussten bereits nachdrucken lassen.“ Auch an viele Schulen seien die Hefte gegangen für die Verwendung im Unterricht. Das ist das Anliegen der beiden Stadthistoriker. Sie wollen die Nazizeit greifbar machen, auf die lokale Ebene holen.

Die Rückmeldungen seien sehr positiv, insbesondere zu dem Format mit etwas mehr als 30 Seiten pro Heft. „Das kann man gut lesen.“ Das neue Heft mit dem Titel „Von der instabilen Demokratie zur stabilen Diktatur – Die Jahre 1933 und 1934“ liegt bereits in den örtlichen Buchhandlungen und kann für eine Schutzgebühr von 4 Euro erworben werden.