Bad Segeberg

Mit einem halben Jahr Verspätung, dafür aber günstiger als gedacht, ist das neue Kreishaus an der Rosenstraße in Bad Segeberg fertig geworden. Im Innern überrascht der Neubau mit ansprechendem Design mit einem Mix aus Glas, Holz und Metall. In der neuen Kantine werden Menschen mit Behinderungen Arbeitsplätze finden. Der Strom für das Gebäude wird komplett selbst produziert, ein Teich im Innenhof aus Regenwasser gespeist.

Raumnot: Büros für 160 Mitarbeitende im neuen Kreishaus

Das 11.000 Quadratmeter große Grundstück an der Rosenstraße in Bad Segeberg mit dem alten Asphaltbrechwerk darauf wollte der Kreis Segeberg eigentlich gar nicht haben. Er brauchte zunächst lediglich das Verwaltungsgebäude an der Straße, um die steigende Anzahl an Mitarbeitenden unterzubekommen. „Zum Glück haben wir es nicht geschafft, das Grundstück zu verkaufen“, sagte Landrat Jan Peter Schröder am Freitag bei der Schlüsselübergabe im neuen Kreishaus mit Arbeitsplätzen für bis zu 160 Mitarbeitende.

Den elektronischen Schlüssel für das neue Kreishaus an der Rosenstraße übergibt Architekt Ekkehard Voss an Landrat Jan Peter Schröder. Quelle: Nadine Materne

Seit Jahren herrscht beim Kreis Segeberg Raumnot. Der Personalstamm ist in zehn Jahren von 700 auf über 1000 Menschen angewachsen. Mehrere Immobilien musste der Kreis für weitere Arbeitsplätze anmieten. Vor ziemlich genau vier Jahren hat der Kreistag beschlossen, ein zweites Kreishaus zu bauen – auf dem nun sehr nützlichen Grundstück des alten Asphaltbrechwerks.

Baukosten für Neubau in Bad Segeberg eine Million Euro niedriger

Nach zwei Jahren Bauzeit ist das Gebäude nun fertig. Mit einem halben Jahr Verzögerung. „Die gute Nachricht aber ist“, so sagte Landrat Schröder vor Gästen aus Politik, Verwaltung und den bauausführenden Firmen im großen Konferenzraum des Erdgeschosses: Statt der Kostenschätzung von 21,3 Millionen Euro wird der Bau nun mit 20 Millionen Euro abgerechnet.

Viel Lob gibt es bei der Führung der Gäste durch das Gebäude. Statt kahler weißer Wände überrascht das Innendesign mit zahlreichen Holzelementen an den Wänden, Türen, Handläufen oder Fensterbrettern. Glaselemente öffnen den Raum, lassen Licht in die Flure. Akustikpaneele in Büros und Fluren sorgen für eine Geräuschkulisse ohne Hall.

Der gesamte Büro- und Konferenzbereich hat eine eigene Belüftung, geheizt wird über die Decke mit Kapillarrohrmatten. Das Gebäude ist mit einer Luft-Luft-Wärmepumpe ausgestattet. Die Räume können damit auch gekühlt werden.

PV-Anlage liefert Strom für komplettes Kreishaus

Der komplette Strom des Gebäudes wird von einer mehr als 400 Quadratmeter großen Photovoltaik-Anlage auf dem Dach erzeugt. Zusätzlich gibt es Batteriespeicher im Kellergeschoss. „80 Prozent der Energie verbrauchen wir selbst“, erklärt Klaus Nöthlich vom Gebäudemanagement des Kreises. 20 Prozent werden ins Energienetz eingespeist. Für Notfälle gibt es in einem Nebengebäude zusätzlich einen Generator.

Ab Montag ziehen knapp 160 Mitarbeiter um in die Büros auf drei Etagen – vor allem aus dem Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt. Im Keller sind bereits Kilometer an Akten im 600 Quadratmeter großen Lager untergebracht. Aber auch die Mitarbeiter für Tiergesundheit- und Haltung sowie Lebensmittel und Bedarfsgegenstände werden an der Rosenstraße im Gewerbegebiet arbeiten.

Teich aus Regenwasser und eine inklusive Kantine

Ein Hingucker ist der Innenhof mit einem Teich, der komplett aus Regenwasser gespeist wird, wie Architekt Ekkehard Voss berichtet. Außerdem gibt es zwei Zisternen, damit für das Gießen der Pflanzen kein Trinkwasser verwendet werden muss. Noch sieht der Garten verhältnismäßig grau aus, aber Kreismitarbeiter Nöthlich versichert, dass zwischen dem Kiesel Pflanzen wachsen werden.

Die Terrasse im Innenhof gehört zur neuen Kreiskantine, die die Lebenshilfe Bad Segeberg und Umgebung betreibt. Hier sollen Menschen mit Behinderungen arbeiten. „Noch sind wir ein Inklusionsbetrieb in Gründung“, sagt Sylvia Johannsen, Geschäftsführerin der Lebenshilfe.

„Mahlzeit“ heißt das neue Bistro, das derzeit jedoch wegen der Coronaregeln im Haus nur eingeschränkt arbeiten kann. Die Mitarbeitenden bestellen sich ihr Essen zur Abholung, das Personal in der Hamburger Straße wird auf Bestellung beliefert. Mittelfristig soll die Kantine aber auch für Außenstehende nutzbar sein. „Bis zu 300 Essen können wir täglich zubereiten“, sagt Johannsen.

Nächstes Bauprojekt des Kreises Segeberg am Hauptsitz

An der Rosenstraße liegt das neue Kreishaus recht abgelegen. Eine regelmäßige Busanbindung kann frühestens im nächsten Busfahrplan berücksichtigt werden, die Politik hat den Anstoß bereits gegeben. 120 Stellplätze stehen auf dem Gelände zur Verfügung, außerdem Ladeplätze für E-Autos und Fahrradakkus.

Mit der Fertigstellung des neuen Kreishauses können nun weitere Bauprojekte vollzogen werden. Die angemieteten Gebäude im Levo-Park werden nur kurzfristig frei. Sie werden schon im kommenden Jahr wieder gebraucht, wenn am Hauptsitz des Kreises in der Hamburger Straße das Haus A abgerissen und neu gebaut wird. 50 Millionen Euro sollen dort investiert werden.

Von Von Nadine Materne