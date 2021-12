Kreis Segeberg

Die weltweiten Lieferschwierigkeiten von Teilen für die Informationstechnik (IT) machen jetzt auch dem Kreis Segeberg zu schaffen. Weil IT-Teile im neu gebauten Kreishaus an der Rosenstraße fehlen, können 160 Mitarbeiter jetzt noch nicht einziehen. Was eventuell neue Probleme schafft.

Noch kurz vor Weihnachten hatten Kreispräsident Claus-Peter Dieck (CDU) und Landrat Jan Peter Schröder (parteilos) sich in einem Grußwort darüber gefreut, dass der Neubau des Verwaltungsgebäudes im Kosten- und Zeitrahmen liege. Im Januar würden viele Kreismitarbeiter das Gebäude im Gewerbegebiet beziehen.

Fürs neue Kreishaus in Bad Segeberg fehlen Netzwerk-Komponenten

Daraus wird vorerst nichts. Auf Nachfrage von KN-online erklärt nun Kreissprecherin Sabrina Müller: „Der Einzug wird nicht vor Februar 2022 stattfinden.“ Es fehlten IT-Netzwerkkomponenten. „Die Lieferung dieser wichtigen Komponenten verzögert sich wegen des allgemeinen Halbleitermangels.“ Woanders hätten die Teile nicht gekauft werden können.

Insgesamt sollen dort rund 160 Mitarbeitende ihren neuen Arbeitsplatz finden. Sie gehören unter anderem zu den Abteilungen Wasser-Boden-Abfall, Kreisplanung, Bau- und Umweltverwaltung, Bauaufsicht, Brandschutz, Denkmalschutz, Kreisstraßenbau, Naturschutz, Lebensmittelkontrolle und Tiergesundheit und Tierhaltung.

Kreis Segeberg benötigt gemietete Räume für andere Mitarbeiter

Sie arbeiten bislang in zwei angemieteten Gebäuden im Levopark in Bad Segeberg, am anderen Ende der Stadt Bad Segeberg am Kreuz A21/B206. Wenn die Räume frei werden, dienen sie als Ausweichquartier für Mitarbeiter, die noch am Stammsitz im Altbau Haus A an der Hamburger Straße im Zentrum Bad Segebergs tätig sind.

Denn dort sollen 2022 die Umbauarbeiten beginnen, damit das sanierungsbedürftige Altgebäude abgerissen und durch einen größeren Neubau ersetzt werden kann. Denn die Kreisverwaltung war in den vergangenen Jahren um mehrere hundert Stellen auf über 1000 Beschäftigte stark gewachsen. Rund 50 Millionen Euro will der Kreis am Stammsitz investieren.

Alter Stammsitz der Kreisverwaltung in Bad Segeberg soll erneuert werden

Etwa 130 Arbeitsplätze gibt es derzeit im Haus A und zehn im Verbindungsbau zum Haus B, dem Hochhaus mit Glasmantel. Benötigt werden dort 310 bis 330. Das Haus B bietet maximal 250 Büroplätze.

Der bisherige Plan: Ende des ersten Quartals, also wohl im März 2023, könnte der Abriss der Altgebäude beginnen. Dies könnte sich bis in den Herbst 2023 hinziehen. Ab dann würden die Neubauten errichtet. Im Spätsommer oder Herbst 2026 könnten die Mitarbeiter die neuen Räume am Stammsitz beziehen.

Neues Kreishaus in der Rosenstraße kostet 20 Millionen Euro

Bis dahin dürfte das neue Kreishaus in der Rosenstraße längst in Betrieb sein. Der Neubau dort ist noch nicht abschließend abgerechnet, sagt Kreissprecherin Sabrina Müller. „Wir gehen zurzeit von einer voraussichtlichen Abrechnungssumme von rund 20 Millionen Euro brutto einschließlich aller Gebühren und Planungskosten aus.“