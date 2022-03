Bornhöved

Ein neues Bürgerhaus mit Veranstaltungssaal, eine weitere Kita, ein Geschäft, Gastronomie und kleine Wohnungen: Viele Wünsche gibt es für ein neues, lebhaftes Ortszentrum in Bornhöved, das mit Mitteln aus der Städtebauförderung entstehen soll. Nach vier Jahren mühsamer Vorbereitung und Planung gibt es nun einen Entwurf, wie sich das neue Gebäudeensemble fügen soll zwischen Heimatmuseum am Kuhberg und der Ladenzeile an der Lindenstraße.

Klarer Favorit für Umgestaltung des Ortszentrums in Bornhöved

Vier mögliche Varianten präsentierte das Architektur- und Stadtplanungsbüro Richter aus Kiel diese Woche in Bornhöved. Aber es gab einen ganz klaren Favoriten, berichtet Arne Albertsen, Vorsitzender des Ortsentwicklungsausschusses: „Wir waren alle der Meinung, dass die Variante vier den meisten Wünschen am besten Rechnung trägt.“ Es ist auch die einzige Variante, in der weitere Wohnungen Platz finden auf der 9450 Quadratmeter großen Entwicklungsfläche. Das Grundstück hat die Gemeinde bereits 2015 gekauft – es liegt seither brach.

Die große Fläche an der Ecke von Lindenstraße und Kuhberg mitten im Gemeindezentrum soll der neue Mittelpunkt des Dorflebens werden, für die Entwicklung gibt es reichlich Geld aus der Städtebauförderung. Aber es müssen auch viele Vorbedingungen erfüllt werden. Das kostet Zeit, in der zumindest sichtbar wenig passiert. „Nach vier Jahren Vorbereitung sind wir nun endlich in der Sanierungsphase“, freut sich Albertsen. Erste Maßnahmen wie die Umgestaltung an der Schule sollen noch in diesem Jahr starten.

Neue Kita soll an der Lindenstraße gebaut werden

Aber auch für das neue Dorfzentrum wird es bald konkret werden. An der Lindenstraße neben der Ladenzeile soll die lang geplante dritte Kita in Bornhöved entstehen. Sechs neue Gruppen mit 120 Plätzen sind geplant, das Gebäude ist zweigeschossig vorgesehen. Die alte Ladenzeile, so erklärt Albertsen, ist als Ausbaureserve vorgesehen. „Ob das Gebäude dafür saniert werden kann oder ein Neubau erforderlich ist, muss noch geklärt werden.“

Wie das Gebäude aber genau aussehen soll, dafür will die Gemeinde einen Architektenwettbewerb starten – wenn die Gemeindevertretung der Ausschussempfehlung am 10. März folgt. Die Kita soll so schnell wie möglich gebaut werden, um Zeit zu sparen auch außerhalb der Städtebauförderung. Unklar sei jedoch, ob für das Gelände noch ein Bebauungsplan erstellt werden muss, sagt Albertsen. „Das könnte uns noch bremsen.“ Die Gemeinde hofft, es geht ohne. Das Amt sei dabei, den Punkt zu klären.

Entwurf für die Umgestaltung des Ortszentrums in Bornhöved. Quelle: LINA SCHLAPKOHL

Neben dem Heimatmuseum am Kuhberg soll laut Entwurf eine Veranstaltungsfläche entstehen. U-förmig darum soll das gewünschte Dorfhaus als Kulturzentrum im Herzen der Gemeinde neu gebaut werden. Mit einem Festsaal, in dem ein kommunales Kino untergebracht werden könnte und eine Bühne. Auch Gastronomie und eine Bibliothek sind geplant. Zudem soll sich ein Laden an das Gebäudeensemble anschließen. Das Dorfhaus soll mehr Leben ins Zentrum holen.

Hinter dem Heimatmuseum am unteren Rand der Entwicklungsfläche sind zudem eingeschossige Wohnungen vorgesehen. Für die Umsetzung müsste die Gemeinde jedoch einen Investor finden. Mit den Mitteln aus dem Städtebaufonds aber könnten bis zu zwei Drittel der Kosten gefördert werden.

Architektenwettbewerb für Ortszentrum Bornhöved

Zuvor aber soll auch für diesen Bereich ein Architektenwettbewerb veranstaltet werden: Das Wohnquartier, das Gemeinschaftshaus, der Laden, aber auch für das Areal auf der gegenüberliegenden Seite des Kuhbergs mit dem Adolfplatz und der Bushaltestelle soll von Architekten im Detail geplant werden. „Wir wissen, wo die Baukörper stehen sollen, aber das Feintuning fehlt noch“, erklärt Albertsen. Fassaden, Dächer, Bepflanzung – entstehen soll ein attraktives Ortszentrum, auch optisch.

Die Ausschreibung für den städtebaulichen Architektenwettbewerb sei schon vorbereitet. „Ich hoffe, die Gemeindevertretung folgt unserer Empfehlung“, sagt Albertsen. Dann kann es wirklich losgehen. Das Gremium tagt am Donnerstag, 10. März, 19.30 Uhr in der Aula der Sventana-Schule.