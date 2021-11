Norderstedt

Alleine 40 Minuten dauerte es, bis Amtsanwältin Keja Müller-Gabriel als Vertreterin der Staatsanwaltschaft die Anklageschrift vor dem Norderstedter Amtsgericht verlesen hatte. Die 39-jährige Angeklagte hatte 230 Mal entweder verbotswidrig als ehrenamtliche Kassenwartin die EC-Karte des Schulvereins einer Grundschule in Norderstedt eingesetzt oder Online-Überweisungen vorgenommen. Deshalb verurteilte sie Richterin Dr. Elisa Kuhne wegen Untreue zu zwei Jahren Freiheitsstrafe, die aber zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Angeklagte schämte sich für ihre Taten

In eine schwarze Kapuzenjacke gehüllt, die sie während der gesamten Verhandlung nicht auszog, erschien die Angeklagte in Begleitung ihres Verteidigers Jens-Uwe Friemann im Gerichtssaal. Und sie stritt die ihr gemachten Vorwürfe nicht ab, gab alle Taten sofort zu. „Ich schäme mich unendlich dafür. Es tut mir wahnsinnig leid“, sagte die von ihrem Mann getrenntlebende Mutter von zwei fünf und 13 Jahre alten Kindern. Ihr Mann habe sie von heute auf morgen ver- und ihr einen Haufen Schulden hinterlassen. Dadurch sei bei ihr eine finanzielle Lücke entstanden. „Aber es gibt trotzdem keine Erklärung dafür, dass ich das gemacht habe“, sagte die Angeklagte mit leiser Stimme, die auch von psychischen Problemen wie Panikattacken sprach.

Der Schwindel flog durch Zufall auf

Die Untreueserie der 39-jährigen Verwaltungsangestellten begann im Juli 2018 und endete durch einen Zufall im Februar 2020. Da öffnete jemand vom Schulverein versehentlich einen an die Kassenwartin des Vereins gerichteten Brief mit den Kontoauszügen. So flog der Schwindel auf. Ob bei Supermärkten, beim Buchhändler, in der Apotheke, an der Tankstelle, beim Pizza-Service, im Schuh- oder im Textilgeschäft – überall setzte die Kassenwartin die Girokarte des Schulvereins für ihre privaten Zwecke ein. Mal waren es 5,35 Euro bei Penny, mal 9,84 Euro bei Lidl oder 10,88 Euro bei einem Hofladen.

Dem Schulverein entstand ein Schaden von 14800 Euro

Gerne hob sie zudem Bares an Geldautomaten ab, bezahlte auch mal ihre Miete von 865 Euro oder die Telefonrechnung vom gut gefüllten fremden Konto. Die Höhe des Schadens war mit 30.000 Euro beachtlich. In der Anklage ist nur noch von 14.800 Euro die Rede, weil die Angeklagte regelmäßig immer wieder Geld auf das Vereinskonto einzahlte. Nachdem die Sache aufflog, unterschrieb die Norderstedterin beim Notar ein Schuldanerkenntnis und zahlte bereits Geld an den Schulverein zurück, sodass dort jetzt nur noch rund 7600 Euro offen sind.

Im Rahmen des Verfahrens wurden 126 Fälle eingestellt, weil sie jeweils unter 50 Euro lagen und im Hinblick auf die anderen Taten als geringfügig betrachtet wurden, sodass 104 übrigblieben.

Geständnis und Rückzahlungen waren strafmildernd

Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft hielt der Angeklagten zugute, nicht vorbestraft zu sein, die Taten zu bereuen, sie gestanden und einen Teil des Schadens erstattet zu haben. Doch es habe sich um eine Vielzahl von Einzeldelikten gehandelt, und dem Verein sei ein finanzieller Schaden entstanden. Deshalb forderte sie eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren, die für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden sollte. Dem schloss sich auch Verteidiger Friemann in seinem Plädoyer an, der darauf hinwies, dass seine Mandantin aktiv bei der Aufklärung der Taten mitgeholfen habe. Mit ihrem Schuldspruch folgte Amtsrichterin Dr. Kuhne den Anträgen. Sie sprach in ihrer Urteilsbegründung von einem besonders schweren Fall, sah aber auch das Geständnis der Angeklagten und ihre erfolgten Rückzahlungen ebenso als strafmildernd an wie ihre glaubwürdige Reue. Außerdem wird der 39-Jährigen ein Bewährungshelfer zur Seite gestellt.

Da sowohl Verteidigung als auch Staatsanwaltschaft auf eine mögliche Berufung noch im Gerichtssaal verzichteten, ist das Urteil rechtskräftig.