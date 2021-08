Norderstedt

Die Kripo-Dienststellen Norderstedt und Pinneberg konnten mittlerweile nähere Einzelheiten zu dem Sparkasseneinbruch in der Norderstedter Rathausallee vom vergangenen Wochenende ermitteln. Die Täter haben demnach mit einem Kernbohrer den Fußboden einer über der Bank liegenden Wohnung durchbrochen und sind von dort in die Filiale eingedrungen. Besonders dreist: Nach zwei Tagen kehrten sie vermutlich zurück, um Feuer zu legen. Da hatte die Kripo den Tatort bereits gesichert.

Nach umfangreicher Untersuchung des Tatortes konnte die Kripo den Tathergang rekonstruieren: Die Täter verschaffen sich am vergangenen Freitag nach Dienstschluss in der Haspa-Filiale Zugang zu einer Wohnung, die über dem Tresorraum liegt. Mit einem Kernbohrer bohren sie mehrere Löcher in den Fußboden der Wohnung, bis sich ein großes zusammenhängendes Loch ergibt, durch das sie in den Tresorraum hinabsteigen können. Dann brechen sie eine Vielzahl von Schließfächern auf und nehmen den Inhalt – Bargeld und Wertsachen – mit.

Wasser drang aus dem Tresorraum

Am Sonntag gegen 15 Uhr entdeckt ein Mitarbeiter der Haspa zufällig, dass Wasser aus dem Tresorraum läuft. Der Grund: Der Kernbohrer wird mit Wasser gekühlt. Er informiert die Polizei, die den Tatort beschlagnahmt und mit Flatterband absperrt. Unklar ist bisher noch, warum die Alarmanlage der Haspa-Filiale nicht auslöste.

Montagmorgen 7.30 Uhr: Die Bankbelegschaft kommt zum Dienst. Es riecht nach Qualm. Die Feuerwehr wird verständigt. Sie findet in der Wohnung über der Haspa qualmende Reifen vor, die sie problemlos löschen kann. Für die Kripo steht fest: Die Täter sind trotz Polizeiabsperrung noch einmal zurückgekehrt, vermutlich am Sonntag, nachdem die Polizei wieder weg war.

Mit Brandstiftung Spuren verwischen

„So etwas Dreistes ist mir in meiner Zeit bei der Polizei auch noch nicht untergekommen“, sagte ein Polizeisprecher. „Es handelt um vorsätzliche Brandstiftung. Die Täter wollten damit mit großer Wahrscheinlichkeit Spuren verwischen.“

Am Montag und Dienstag sicherten Spezialisten der Kriminalpolizei Pinneberg die Spuren am Tatort. Die Filiale ist geschlossen. Eine große Aufgabe für die Kripo ist nun die Feststellung des Diebesgutes. Die Beamten müssen Kontakt zu den vielen geschädigten Schließfachmietern aufnehmen, um zu erfahren, was in den Fächern gelegen hat. „Das wird einige Zeit in Anspruch nehmen, wir bitten die Geschädigten um Geduld“, so ein Kriposprecher. Angaben zum Wert der Beute seien bisher nicht möglich.

Auch die Anwohner wurden bereits befragt. Einige berichteten, dass schon vor dem Wochenende Baugeräusche in dem Mehrfamilienhaus zu hören waren. Möglicherweise waren die Täter also schon vor dem vergangenen Wochenende in der Wohnung tätig. Die Ermittler bitten weiterhin um Hinweise von Zeugen über relevante Beobachtungen unter Tel. 04101/2020. Insbesondere verdächtige Personen oder Fahrzeuge können für die Beamten von Relevanz sein.