Ein Mann verschafft sich nachts Zutritt zu einem Pferdestall in Norderstedt und wird dabei gefilmt. Doch was danach passiert, ist Spekulation. Die Ponybesitzer vermuten, dass der Mann sich an den Tieren vergangen hat. Beweise gibt es nicht, die Tierhalter machen dennoch mobil. Polizei und Datenschutz kritisieren die Aktion.