Norderstedt

Am vergangenen Dienstag wurde abends ein Hamburger in der Berliner Allee ausgeraubt. Der Geschädigte ging nach eigenen Angaben im Bereich eines Kleingartenvereins in der Nähe des U-Bahnhofs Garstedt spazieren, als er von zwei dunkel gekleideten Männer angesprochen wurde. Einer der Männer soll den 57-Jährigen gewürgt und die Herausgabe von Wertsachen gefordert haben, woraufhin der Geschädigte den Tätern sein Portemonnaie und sein Smartphone überließ.

Im Anschluss bedrohte ein Täter den Hamburger und begleitete ihn zu einem nah gelegenen Geldautomaten am Kreisverkehr Berliner Allee / Ochsenzoller Straße. Der zweite Unbekannte hatte sich zwischenzeitlich entfernt.

Dreistelliger Betrag aus dem Geldautomaten

Das Opfer wurde gezwungen einen hohen dreistelligen Bargeldbetrag abzuheben. Nach Erhalt des Geldes entfernte sich auch dieser Täter in unbekannte Richtung. Eine nähere Personenbeschreibung konnte das Opfer nicht abgeben. Zeugen, die den Raubüberfall oder die Männer beobachtet haben, sollten sich bei der Kripo Norderstedt unter Tel. 040/528060 melden.