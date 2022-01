Das Norderstedter Erlebnisbad Arriba muss für 14 Tage schließen – ausgerechnet in den Schulferien. Da in der Belegschaft ein Coronafall bekannt geworden ist, fällt eine ganze Schicht aus, die nicht zu kompensieren ist. Badegäste müssten sich aber keine Sorgen machen, so die Stadtwerke Norderstedt.