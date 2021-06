Norderstedt



Das Norderstedter Amtsgericht verurteilte den 33-Jährigen wegen „Verwendung von Kennzeichen von verfassungswidrigen Organisationen“ zu einer siebenmonatigen Freiheitsstrafe, die aber für vier Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Zwei Vorfälle aus dem vergangenen Jahr verhandelte das Amtsgericht. Der erste spielte sich im Februar bei einer AKN-Fahrt von Norderstedt nach Henstedt-Ulzburg ab, als der Angeklagte den Arm zum Nazi-Gruß steil nach oben streckte. Der zweite, als er im Mai nachts in Norderstedt über einen Fußgängerübergang ging und die Insassen im davor haltenden Auto ebenfalls mit dem Hitlergruß bedachte. Zu seinem Pech saßen in dem Fahrzeug zwei Zivilpolizisten, die den Norderstedter schnappten. Diese Tat gab der Angeklagte zu, an die im Zug konnte er sich angeblich nicht so genau erinnern. Jedenfalls sei es zu einer Auseinandersetzung mit einem Mitreisenden gekommen, der sogar ein Messer gezückt habe.

13 Einträge im Vorstrafenregister

Der Norderstedter hat insgesamt 13 Einträge in seinem Vorstrafenregister, saß auch bereits hinter Gittern. Die Verurteilungen reichen von Diebstahl, Beleidigung, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Volksverhetzung immer wieder zu „Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen“, worunter auch der Hitlergruß fällt.

Die Taten beging er stets unter Alkoholeinfluss. „Er hatte psychische Probleme, war dem Alkohol verfallen, war Quartalssäufer“, sagte sein Anwalt Tobias Ponath. Doch jetzt sei er auf einem guten Weg, habe zum ersten Mal erfolgreich eine Therapie abgeschlossen und sei seit fünf Monaten abstinent, trinke keinen Alkohol mehr. „Und ich will auch noch eine weitere Therapie machen, endlich einen Beruf erlernen“, so der Beschuldigte. Er habe in der Vergangenheit viel Stress, erhebliche Probleme mit seiner Lebensgefährtin, der Mutter seines Sohnes gehabt. Von der habe er sich inzwischen getrennt, besitze endlich auch eine eigene Wohnung. „Darüber bin ich sehr glücklich.“ Den Hitlergruß habe er verwendet, um zu provozieren, gab der Angeklagte zu.

Leicht positive Tendenz festgestellt

Referendarin Vivien Voss als Vertreterin der Staatsanwaltschaft sah durch die Hauptverhandlung die beiden Taten als bewiesen an. Auch sei der Norderstedter immer wieder straffällig geworden. Sie plädierte auf sieben Monate Freiheitsstrafe zur Bewährung. Ausschlaggebend dafür, dass sie den Angeklagten nicht hinter Gitter schicken wollte, sei „die leicht positive Tendenz“, die sich in der erfolgreich abgeschlossenen Therapie gezeigt habe. Zudem habe auch seine Bewährungshelferin für ihren Klienten eine positive Sozialprognose abgegeben.

Verteidiger Ponath plädierte ebenfalls auf eine Bewährungsstrafe. Den Angeklagten verglich er mit einem kleinen Pflänzchen, das man gießen müsse, und dem man nicht die zarten Wurzeln herausreißen dürfe.

„Ich habe in der Vergangenheit viel Mist gebaut“, gab der Angeklagte zu. „Jetzt habe ich mit der Therapie endlich etwas durchgezogen.“ Er wolle sich um eine Ausbildung bemühen, einfach ein anderer Mensch werden, sich mehr um seinen sechsjährigen Sohn kümmern, zum Beispiel mit ihm zum Angeln gehen. „Ich will, dass er stolz auf mich ist.“

Beim nächsten Mal droht Gefängnis

Amtsrichterin Christine Schmidt schloss sich dem Antrag der Staatsanwaltschaft an und verurteilte den Norderstedter zu sieben Monaten Freiheitsstrafe, die für vier Jahre zu Bewährung ausgesetzt wird. Doch sie gab dem Angeklagten viele eindringliche Worte mit auf den Heimweg. „Sie sind kurz vor der ersten Tat erst aus der Haft entlassen worden, trotzdem habe Sie nichts gelernt, in der Bahn Streit provoziert.“ Aber jetzt sei der 33-Jährige erste Schritte auf einem neuen Weg gegangen, der aber noch ein sehr weiter sein werde. Doch eines machte Schmidt dem Angeklagten auch klar: „Wenn Sie auf diesem Weg nicht weitergehen, werden Sie mit Ihrem Sohn nicht mehr Angeln gehen, sondern Sie werden dann länger in der Justizvollzugsanstalt sitzen.“