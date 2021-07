Norderstedt

Eine 41-jährige Frau wurde vom Schöffengericht Norderstedt wegen einer Computerbetrugsmasche zu einem Jahr und acht Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. „Sie haben mit hoher krimineller Energie gearbeitet“, sagte Richterin Christine Schmidt in ihrer Urteilsbegründung.

Genau 12.737 Mal hatte sich die nun in Kellinghusen wohnende pharmazeutisch-technische Angestellte, die zur Tatzeit in Norderstedt lebte, zwischen März 2015 und September 2018 unter diversen falschen Namen und getürkten E-Mail-Adressen bei Apothekia, einem Wissensportal, angemeldet. Sie ergaunerte über 63.000 Euro.

Wissensportal für Apothekenmitarbeitende

Auf dem Portal wird Apothekenpersonal online beraten. Auch werden zum Beispiel Medikamente vorgestellt und Kenntnisse abgefragt. Als Belohnung für die kostenlose Teilnahme am Schulungsprogramm wartet ein Bonussystem mit Prämienpunkten. Diese können dann in Gutscheine umgewandelt werden, die bei zahlreichen Händlern, unter anderem bei Amazon, eingelöst werden können. Pro Teilnahme an dem Programm war das dann ein Fünf-Euro-Bon.

Der Schwindel flog auf, weil Apothekia schließlich über die hohe Zahl der Teilnehmer an ihrem Angebot stolperte, mit internen Nachforschungen begann. So wurden die E-Mails zurückverfolgt und schließlich die Polizei informiert, die dann dem Betrug auf die Spur kam und plötzlich bei der 41-Jährigen vor der Tür stand. Bei einer Hausdurchsuchung wurden dann Tablet-Computer und Laptops sichergestellt. Auch Excel-Tabellen wurden beschlagnahmt, in denen die Angeklagte fein säuberlich die falschen E-Mail-Adressen und die dazugehörigen Passworte notiert hatten. Auch ein weiteres Portal wurde auf dieses Weise betrogen, doch war die Schadenssumme dort gering, lag bei unter 1000 Euro.

Überblick über die Höhe der Beute verloren

Sie hatte gerade aus gesundheitlichen Gründen bei einer Apotheke aufgehört zu arbeiten, hatte nach eigenen Worten „viel Freizeit und wenig Geld“. Auf der Suche nach Fortbildungsmöglichkeiten sei sie dann auf Apothekia gestoßen, fand das Bonus-Belohnungsprogramm gut. „Ich bin dann irgendwie in einen Sog geraten, aus dem ich nicht mehr rauskam.“ Die Höhe der Beute habe sie zum Schluss nicht mehr gekannt, „da hatte ich den Überblick verloren“.

Sie habe die Gutscheine gesammelt, davon zum Beispiel dann über das Netz Gold gekauft, das sie dann wieder zu Bargeld machte. Auch habe sie für Freunde und Verwandte von den Gutscheinen eingekauft, sich dann von denen den Preis in bar wiedergeben lassen. Auch einen nagelneuen Mazda habe sie sich für über 24.000 Euro von dem ergaunerten Geld geleistet, „weil ich noch nie ein neues Auto hatte. Den habe ich nun für 7000 Euro verkauft, weil ich Geld brauchte. Da bin ich dann auch wohl über den Tisch gezogen worden.“ Ihre Schulden in dieser Höhe hatte die Angeklagte von dem unrechtmäßig beschafften Geld, von dem nichts mehr da ist, hingegen nicht beglichen.

Lebensgefährte wusste nach eigenen Angaben von nichts

Ihr damaliger Lebensgefährte und Vater der gemeinsamen kleinen Tochter will von allem nichts gemerkt haben. „Ich war zehn Stunden am Tag auf Arbeit, habe von allem erst durch die Hausdurchsuchung bei uns erfahren.“ Danach habe er sich von der Angeklagten getrennt.

Im Vorfeld der Verhandlung hatte es ein sogenanntes Verständigungsgespräch zwischen Verteidigung, Staatsanwaltschaft und Gericht gegeben. Dabei einigten sich die Beteiligten auf einen definierten Strafrahmen, wenn die Angeklagte, wie geschehen, ein Geständnis ablegt. Der Hintergrund solcher Verständigungsgespräche: So soll ein aufwendiges Verfahren abgekürzt werden.

Angeklagte erklärte ihre Taten nicht

Staatsanwältin Dr. Frauke Jaeschke blieb dann bei ihrem Antrag auf eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und acht Monaten im vereinbarten Rahmen. Sie gegrüßte zwar das Geständnis, warf der Beschuldigten aber vor, eine richtige Erklärung für ihre Taten schuldig geblieben zu sein. Verteidiger Markus Chilcott sagte, seine Mandantin habe „ein wenig zielgerichtetes Leben geführt, in den Tag hineingelebt und Dinge gemacht, ohne an die Konsequenzen zu denken. Er plädierte auf ein Jahr und sechs Monate Freiheitsstrafe zur Bewährung.

Das Schöffengericht unter Vorsitz von Richterin Christine Schmidt schloss sich der Forderung der Staatsanwältin an. Zudem muss die Angeklagte monatlich 30 Euro als Schadenswiedergutmachung an die Geschädigten zahlen.