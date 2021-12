Henstedt-Ulzburg

Möbel im „Vintage-Look“, Autos und Sonnenbrillen im Retrodesign, die Renaissance der guten alten Schallplatte. Der Alltag ist voll von Dingen mit nostalgischem Hintergrund. Viele Menschen sehnen sich gerade angesichts der Corona-Pandemie wehmütig nach der guten alten Zeit zurück, schwelgen häufig in Erinnerungen, denken nach dem Comeback von Abba und Schlaghosen auch gerne an Telefone mit Fingerloch-Wählscheibe, Florida Boy Orangenlimonade, an Alf den Außerirdischen, Tipp-Kick oder das Bonanza-Rad.

Für alle, die sich gerne rückbesinnen möchten, haben die beiden 55-jährigen Henstedt-Ulzburger Stephan Brößkamp und Klaus Schneider vor fast einem Jahr dafür ein Forum geschaffen und geben ein Online-Nostalgie-Magazin heraus.

Der Zauberwürfel wurde 1974 erfunden und kam 1980 auf den Markt. Quelle: geb.1960-69.de

„Ohne kommerziellen Hintergrund, ohne Werbung, rein aus Spaß an der Freude“, wie die Initiatoren beteuern. Es ist im Netz unter „geb.1960-69.de“ zu finden. Dort gibt es, in 18 Rubriken unterteilt, derzeit gut 150 Beiträge, wovon rund 80 Prozent aus der Feder der Initiatoren stammen, die sich noch mehr Gastbeiträge wünschen. „denn 500 bis 600 Themen möchten wir schon gerne abbilden“, sagt Schneider.

Politik halten die Herausgeber bewusst aus ihrem Magazin heraus

Das Interesse an den Inhalten steige zu seiner Freude stetig, „obwohl wir ja keine Werbung für unser Magazin machen“ so Brößkamp: „Wurden wir am Anfang rund 50 Mal im Monat geklickt, sind wir nun bei etwa 1200.“ Fast ausschließlich über die Google-Suchmaschine lande man bei ihrem Magazin.

„Die Leute suchen nach etwas ganz Speziellem, stoßen dann auf uns und verfolgen uns weiter“, freut sich Schneider, der sich noch viel mehr Gastbeteiligung wünscht. Dafür gibt es einen speziellen Mitmach-Button auf der Website. Der entsprechende Beitrag landet dann bei den beiden Herausgebern, die ihn prüfen, bevor er veröffentlicht wird. Bei den Themen sei alles erlaubt, nur Politik halten die beiden Magazin-Macher bewusst inhaltlich heraus.

Die 70er- und 80er-Jahre stehen im Mittelpunkt

So habe man sich zum Beispiel über einen Beitrag eines Pensionärs gefreut, der alte Otto-Kataloge sammelt, an die 1000 Stück besitzt. „Sehr interessant, was darüber alles zu erfahren ist“, so die Herausgeber. Die Zeit, auf die sie in geb.1960-69.de zurückblicken möchten, haben sie eingegrenzt. „Wir haben vor allem die 70er- und 80er-Jahre im Auge, die Zeit unserer Jugend“, sagen Brößkamp und Schneider. Diese habe sie natürlich geprägt. Auch heute noch sind sie beeindruckt von der Kreativität der damalige Werbegrafiker. Deshalb richten sie ihr Augenmerk auf die Menschen, die wie sie in den 60er-Jahren geboren wurden, die darauffolgende Zeit bewusst erlebten. Deshalb haben sie ihrem Online-Magazin auch den Titel „geb.1960-69.de“ verpasst.

Schneider ist im Hauptberuf Werbetexter für Webseiten von Hotels und Campingplätzen, Brößkamp vermarktet unter anderem im Online-Bereich Immobilien und Immobiliendienstleistungen. Beide wohnen nicht weit voneinander entfernt auf dem Rhen und sind schon lange befreundet. Sie blicken zwar gerne zurück, aber die Vergangenheit dominiert nicht ihre Gegenwart.

Idee zum Magazin entstand im Teutoburger Wald

Aus einem „weißt Du noch?“ bei einem Ausflug der beiden Familien in den Teutoburger Wald entstand dann eher zufällig die Herausgeber-Idee. Man habe über Nenas 99 Luftballons, das Taxi nach Paris, Edgar-Wallace-Filme, Opel Manta, Fernseh-Serien wie Dallas oder Bonanza gesprochen. Das habe irgendwie entschleunigt, wie Brößkamp sagt. Da dort viele weitere Themen aus der Jugend, die vom Hawaii-Hemd, dem legendären Zauberwürfel bis zur bekannten Carrera-Rennbahn reichten, wieder aus der Erinnerung gekramt wurden, stand plötzlich das Magazin im Raum.

„Wir wollten andere an der Zeit irgendwie teilhaben lassen, aber auch selbst Anstöße von vielleicht Vergessenem erhalten“, so Brößkamp. Denn zurückblicken bedeute auch, Gefühle von früher aufleben zu lassen. Seien es Freude, Geborgenheit, Wärme, Hoffnung, Sentimentalität oder auch Trauer. „Wenn wir dazu etwas beitragen könnten, ist das einfach nur schön“, sagen Schneider und Brößkamp.