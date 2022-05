Nur 40 Teilnehmer bei Kundgebung mit Arved Fuchs von Fridays for Future in Henstedt-Ulzburg

Henstedt-Ulzburg

Die ältere Dame stoppt ihr Fahrrad, lässt den Demonstrationszug an sich vorbei ziehen und nickt zustimmend. „Ich finde das gut“ sagt sie. „Es spricht ja keiner mehr übers Klima.“ Am Freitag sprachen sie in Henstedt-Ulzburg wie in anderen Kommunen sehr laut übers Klima. Fridays for Future hatte zum „Klimashtreik“ – in dieser besonderen Schreibweise – aufgerufen: Zwei Tage vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein (SH) riefen die Demonstranten dazu auf, Klimagerechtigkeit zum Kriterium für die Wahlentscheidung zu machen.

Sie lehnten auch die geplanten LNG-Terminals ab. Eine klare Empfehlung für eine Partei gaben sie allerdings nicht ab. Bis auf Mia Biethahn, Jugendvertreterin und FFF-Mitglied aus Kaltenkirchen, die aufforderte: „Wählt bitte die Grünen!“ Sie gibt auch ganz praktische Handlungsanweisungen für den Klimaschutz: „Nehmt das Fahrrad oder geht zu Fuß!“

Nur Stefan Weber (SPD) ist als Landtagsabgeordneter dabei

Der einzige namhafte Politiker auf dem Rathausplatz und sogar die ganze Demo hindurch bleibt allerdings SPD-Mitglied Stefan Weber, seit 2017 Landtagsabgeordneter, Kreisvorsitzender der SPD und Bürgermeister in Sievershütten. „Ich hätte mir so eine Bewegung viel früher gewünscht“, sagt er. „Dadurch ist das Ganze erst so richtig in Schwung gekommen.“ Als Politiker ist er einer, dem FFF vorwirft, zu lange nichts getan zu haben. Das räumt Weber ein: „Ich finde auch, dass man da einen Tick schneller sein kann.“ Er will beim Klimaschutz allerdings nicht vergessen, dass er sozial verträglich gestaltet werden muss.

Polarforscher Arved Fuchs beschreibt die Situation

Wichtigster Redner an diesem Nachmittag ist Arved Fuchs, Klima-Aktivist und Polarforscher aus Bad Bramstedt. Auch er trauert der verlorenen Zeit nach: „Hätten wir vor 30 Jahren begonnen, gegenzusteuern“, dann wäre die Lage jetzt nicht so dringend, wie er sie beschreibt: „Wir haben alles, aber keine Zeit.“

Öl und Gas machen erpressbar, betont Fuchs mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen. Sich aus diesen Fesseln zu lösen koste enorm viel Geld und Kraft. Diese Energie und das Geld wären besser im öffentlichen Personennahverkehr oder im sozialen Bereich angelegt, sagt Fuchs.

Aber diese aktuelle Erkenntnis ist für ihn nur ein Nebeneffekt: „Das Wichtigste ist der Schutz des Klimas.“ Dafür unterstützt der 69-Jährige die jungen Leute: „Seid unbequem, seid laut, versucht kreativ zu sein“, forderte er.

Nur 40 Teilnehmer an der Kundgebung in Henstedt-Ulzburg

Wohlwollen bekommen die Klima-Aktivisten von vielen Seiten. Aber auf die Straße gehen an diesem Freitagnachmittag nur wenige. An die 40 Leute stehen während der Kundgebung auf dem Rathausplatz, zwei Dutzend marschieren bei der Demonstration mit. Es geht über den Bürgersteig der Hamburger Straße – für die Fahrbahn hatte Organisator Linus Schwetje keine Genehmigung bekommen – in die Lindenstraße und im Bogen durchs Wohngebiet zurück zum Rathausplatz. Nach ein paar Probedurchläufen funktionieren auch die Sprechchöre.

Vier Vertreter der Umweltschutzorganisation Nabu laufen mit. „Immer, wenn wir Zeit haben, sind wir dabei“, sagt Anke Büll. Sie registriert durch FFF Aufwind für die Anliegen ihres Verbands: „Ohne Fridays for Future wäre das noch lange nicht so auf der Agenda gewesen.“ Ihr Mann Michael stimmt zu: „Das wurde sonst eher in kleinen Gruppen diskutiert.“

Jüngster Demonstrant ist Oliver Schwenecke aus Henstedt-Ulzburg. Mit 15 Monaten ist er schon auf seiner dritten Demonstration, erzählt seine Mutter Olga. Sie will mit ihrem Einsatz Menschen informieren: „Viele wissen nicht, dass unser Leben auf dem Spiel steht.“ Demonstrieren mit Kleinkind, das ist nicht so leicht, berichtet Olga Schwenecke, aber: „Es macht Spaß, für eine gute Sache zu kämpfen.“

Ihr Mann André spricht als Vertreter von Parents for Future auf der Abschlusskundgebung. Er stellt sich vor, dass sein Sohn ihn eines Tages fragen wird: „Papa, konntet ihr nichts machen?“ Schweneckes Antwort: „Wir haben immer die Wahl.“ Wir hätten die Erde nur von unseren Kindern geliehen: „Wir sollten sie unversehrt zurückgeben.“

Die vier Musiker der Hamburger Band Vollkaputtze spielen nicht nur viele Lieder mit deutschen Texten zwischen witzig und gesellschaftskritisch – „Ein bisschen Luxus tut ja keinem weh“ –, die jungen Leute marschieren auch mit. Die Organisation ist tadellos, dank professioneller Tonanlage sind Musik und Redebeiträge gut zu hören. Unterwegs leitet Linus Schwetje die Sprechchöre per Megafon; wenn er Pause macht, kommt Musik aus einem Kinder-Fahrradanhänger am Schluss des Zuges. Es ist alles da – bis auf die vielen Menschen, die das Thema betrifft. „Von Mal zu Mal werden wir mehr, bestimmt“, glaubt Olga Schwenecke.