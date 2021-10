Henstedt-Ulzburg

Die Schmerzen haben den Alltag von Susanne Kähler bestimmt. Kein Schritt, ohne dass der 62-Jährigen die Luft wegblieb. Das Leben und die Familie litten unter dem Zustand der Henstedt-Ulzburgerin. Das linke Knie von Susanne Kähler war seit Sommer 2020 das Problem. „Im August bin ich dann zur Indikations-Sprechstunde in die Paracelsus Klinik gefahren“, erzählt Susanne Kähler.

Mit Dr. Johannes Erler fand sie nach eigenen Angaben schließlich den Arzt, dem die Patienten vertrauen. Er war es auch, der nach zahlreichen Versuchen, erst einen Ermüdungsbruch und dann die diagnostizierte Arthrose in den Griff zu bekommen, den Vorschlag machte, das Kniegelenk komplett auszutauschen. Und das per OP-Technik Mako des Unternehmens Stryker.

Seit dem Frühjahr ist der OP-Roboter in Henstedt-Ulzburg

Im Frühjahr dieses Jahres hatte die Paracelsus Klinik Henstedt-Ulzburg den neuen OP-Roboter vorgestellt. Der Roboter hilft beim millimetergenauen Sägen der Knochen. Vorher werden umfangreiche 3D-Aufnahmen des Knies gemacht und in den Computer eingespeist. Während der Operation ist das Bein des Patienten stramm fixiert, sodass der Roboterarm mit der Säge ohne Probleme arbeiten kann. Die beiden Spezialisten der Paracelsus Klinik, Dr. Johannes Erler und Dr. Jürgen Ropers, Chefarzt Orthopädie und Unfallchirurgie sowie Wirbelsäulenchirurgie, sind gemeinsam als Team bei jeder OP mit dem Mako dabei und verantwortlich.

Mittlerweile wird an zwei Tagen der Woche mit dem Mako operiert

Habe es zuerst nur den Dienstag als festen OP-Tag in der Woche für den Roboter gegeben, ist die Paracelsus Klinik mittlerweile auf zwei Tage umgestiegen. „Der Bedarf ist riesig“, sagt Erler. Bis Ende des Jahres seien alle Termine vergeben. „Das läuft richtig gut.“ Die Patienten kommen sogar aus Bonn und Nürnberg, um in Henstedt-Ulzburg mit der neuen Technik behandelt zu werden.

Vor allem die Präzision des Mako, so Dr. Ropers, sei äußerst positiv. Die operierten Patienten könnten bereits am Tag nach dem Eingriff wieder auf der Bettkante sitzen und verbleiben nur sechs Tage statt früher zwei Wochen in der Paracelsus Klinik.

Patientin Susanne Kähler hat eine lange Leidenszeit hinter sich

So ging es auch Susanne Kähler. Sie habe vor der OP keine Angst gehabt, sondern war voller Vertrauen in die Mitarbeitenden der Henstedt-Ulzburger Klinik. Gut 90 Minuten habe der Eingriff gedauert. Dienstags sei ihr natürliches Kniegelenk durch ein künstliches ersetzt worden, freitags konnte sie bereits wieder nach Hause und für drei Wochen eine ambulante Reha absolvieren.

„Ich habe gleich nach der Operation gemerkt, dass etwas anders ist“, berichtet Susanne Kähler. Sie habe das künstliche Knie nicht als Fremdkörper angesehen, sondern es akzeptiert, denn „ich wollte es ja auch haben“, betont sie. Zu lang sei ihre Leidenszeit gewesen. Sie habe nichts mehr essen können, sei immer dünner geworden und habe viele Schmerzmittel nehmen müssen, um durch den Tag zu kommen.

Spaziergänge sind sieben Woche nach der OP kein Problem

Freunde und Bekannte seien skeptisch gewesen, ob die Paracelsus Klinik eine gute Wahl für die OP sei. Aber Susanne Kähler kann nur Positives berichten und rührt die Werbetrommel für die Klinik im Ortsteil Rhen. „Ich habe Vertrauen in die Ärzte und das Haus“, betont sie. Die Schmerzen im Knie seien verschwunden, sie könne wieder Treppen steigen und mit dem Hund Gassi gehen.

„Ich schaffe schon wieder drei Kilometer am Stück“, freut Susanne Kähler sich sieben Wochen nach dem Eingriff. Daran sei vor der Operation gar nicht zu denken gewesen.

Mehrkosten übernimmt die Paracelsus Klinik

So etwas hören Ropers und Erler natürlich gerne. Der Eingriff mit dem Mako OP-Roboter wird mit den Krankenkassen genauso abgerechnet wie ein rein händischer Eingriff. Bei einem neuen Knie beispielsweise mit etwa 7000 Euro. Der Einsatz des Mako sei zwar teurer, die Mehrkosten können laut Ropers aber nicht den Kassen in Rechnung gestellt werden. Pro Eingriff, so der Chefarzt, übernehme der Klinikkonzern 400 Euro. In Zukunft sollen weitere Ärzte der Paracelsus Klinik am Mako-Roboter geschult werden, sodass ein zusätzliches Ärzteteam mit dem Gerät arbeiten kann.