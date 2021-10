Kreis Segeberg

Als Gero Storjohann einst das Amt des CDU-Kreisvorsitzenden übernahm, war Ole-Christopher Plambeck gerade einmal elf Jahre alt. Beinahe ein Vierteljahrhundert später sitzt er im Kieler Landtag und tritt dessen Nachfolge an der Spitze der Segeberger Christdemokraten an – allerdings in denkbar stürmischen Zeiten; kurz nach einer krachenden Niederlage der Partei bei der Bundestagswahl und mit einer Landtagswahl im kommenden Jahr vor der Brust.

Die knapp 140 stimmberechtigten Mitglieder haben dem 35-jährigen Henstedt-Ulzburger am Wochenende auf dem Kreisparteitag für die anstehenden Herausforderungen erst einmal ordentlich Rückenwind mit auf den Weg gegeben. Mit 125 Ja- bei nur sieben Nein-Stimmen und einer Enthaltung erreichte Plambeck das mit Abstand beste Ergebnis aller Wahlgänge. Und davon gab es in der Sülfelder Sporthalle reichlich (siehe Kasten).

Ehrenvorsitzender per Akklamation

Für Storjohann, der seinen Wahlkreis an den Sozialdemokraten Bengt Bergt verloren hatte, aber über die CDU-Liste noch einmal in den Bundestag eingezogen ist, endeten die nicht immer einfachen 24 Jahre an der Spitze des Kreisverbandes versöhnlich. Nicht nur, weil er ein Buch über Noch-Kanzlerin Angela Merkel überreicht bekam, sondern vor allem, weil er nach länger anhaltendem Applaus auch noch per Akklamation – also Beifallsbekundung – zum Ehrenvorsitzenden ernannt worden ist.

Die gut vorbereitete Staffelübergabe – „Wie in einem erfolgreichen Betrieb“, so der neue Vorsitzende – war allerdings einer der wenigen eher unbeschwerten Momente in einer Veranstaltung, die ansonsten ganz unter dem Eindruck des katastrophalen Wahlergebnisses und der Vorgänge im Anschluss daran stand. Deshalb konnte auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther nicht zum Parteitag kommen, auf dem zugleich das 75-jährige Bestehen des Kreisverbandes gefeiert wurde – wegen der Coronas-Pandemie mit einigen Monaten Verspätung.

Ministerpräsident Günther musste nach Berlin

Günther war noch am Vorabend nach Berlin gereist, um dort die anstehenden Sondierungsgespräche mit FDP und Grünen vorzubereiten. Für ihn war der Fraktionsvorsitzende im Kieler Landtag und stellvertretende CDU-Landesvorsitzende Tobias Koch nach Sülfeld gekommen. Und der legte als erstes sein vorbereitetes Redemanuskript beiseite, um seiner eigenen Partei, aber auch der Schwesterpartei CSU ordentlich die Leviten zu lesen.

Knapp 140 Mitglieder waren zum Kreisparteitag der CDU nach Sülfeld in die Sporthalle gekommen. Quelle: Thorsten Beck

Sicher, so der Stormarner Koch, es sei „der schlechteste Wahlkampf gewesen, den wir je geführt haben“. Doch vor allem „fehlende Geschlossenheit und fehlende Solidarität“ hätten der Union das Genick gebrochen. „Als klar war, dass Armin Laschet unser Kanzlerkandidat ist, hätten wir entschlossen hinter ihm stehen müssen.“ Er selbst hätte lieber Norbert Röttgen als CDU-Bundesvorsitzenden und Markus Söder als Kandidaten gehabt, räumte Tobias Koch ein. Doch die Schuld für das Desaster allein dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten in die Schube zu schieben, sei zu einfach.

Klare Worte von Fraktionschef Tobias Koch

Der Auftritt des Kandidaten am Wahlabend habe ihm sogar gefallen. „Er hat sich nicht gleich die Butter vom Brot nehmen lassen.“ Selbstverständlich sei Jamaika, also eine Koalition aus CDU, FDP und Grünen, noch eine Option. In der Geschichte der Bundesrepublik gebe es etliche Beispiele, in denen nicht die stärkste Partei am Ende den Regierungschef gestellt habe. „Helmut Schmidt wäre nicht Kanzler geworden, wenn die SPD angesichts des CDU-Wahlerfolges gleich klein bei gegeben hätte.“

Lesen Sie auch Der Durchstarter der CDU

So etwas wie Aufbruchstimmung – zumindest was die Bundespolitik angeht – war an diesem Tag allerdings nicht zu entfachen. In der Aussprache, bei der CDU sonst meist eher ein Tagesordnungspunkt zum Abhaken, meldeten sich gleich mehrere Mitglieder zu Wort. Der Tenor war bei allen gleich: Die Basis fühlt sich in wichtigen Fragen von der Führung weder gehört noch mitgenommen.

Scharfe Kritik aus Reihen der Mitglieder

Den Anfang machte die langjährige CDU-Landtagsabgeordnete Roswitha Strauß aus Alveslohe. Sie sei seit 1968 in der Partei, brenne noch immer für die CDU. Aber immer, wenn es darum gehe, Fehler aufzuarbeiten, heiße es nur: „Nicht jetzt!“. Egal ob Abschaffung der Wehrpflicht oder Energiewende – die Mitglieder würden vor vollendete Tatsachen gestellt. „Und im gesamten Wahlkampf habe ich kein einziges Wort über Außenpolitik gehört, über Afghanistan oder Mali.“

Zum geschäftsführenden Vorstand des CDU-Kreisverbandes gehören (von links) Angelika Hahn-Fricke, Patrick Pender, Melanie Bernstein, Sönke Siebke, Katja Rathje-Hoffmann, Ole-Christopher-Plambeck, Maren Storjohann, Carsten Nissen und Ursula Michalak. Quelle: Thorsten Beck

Ähnliche Kritik äußerten die CDU-Ortsverbandsvorsitzenden Rainer Ahrens aus Stuvenborn, Helga Ellerbrock-Tidow aus Kayhude und Jürgen Sievers aus Sievershütten. So ließen sich Mitglieder nicht motivieren, meinte etwa Ahrens, der auch deutliche Worte für das Verhalten der CSU fand: „Eine einzige Katastrophe.“ Es müsse wieder klar werden, warum man die CDU denn überhaupt wählen sollte, ergänzte Ellerbrock-Tidow. „Und wir müssen nach außen ein anderes Bild abgeben.“ Auch um wieder an die Jugend heranzukommen.

„Nehmen Sie uns mit!“

Jürgen Sievers formulierte eine Art Appell an die Führungsebenen in Bund und Land: „Nehmen Sie die Orts- und Kreisverbände mit. Nehmen Sie uns mit!“ An dieser Stelle konnte sich der scheidende Kreisvorsitzende einen Hinweis nicht ganz verkneifen: „Viele Ortsverbände reagieren leider nie auf unsere Gesprächsangebote“, berichtete Gero Storjohann.

Ohne Quote: Zehn Männer und zehn Frauen Mit vier Stellvertreterinnen und einem Stellvertreter startet der neue CDU-Kreisvorsitzende Ole-Christopher Plambeck in sein neues Amt. Das beste Wahlergebnis erzielte die bisherige Bundestagsabgeordnete Melanie Bernstein aus Wahlstedt, gefolgt von Sönke Siebke (Schmalensee), Katja Rathje-Hoffnann (Norderstedt), Melanie Haak (Kattendorf) und Ursula Michalak (Bad Segeberg). Mit zehn Frauen und zehn Männern ist der CDU-Vorstand gleichberechtigt besetzt: „Und das ganz ohne Quote“, wie Plambeck betonte. Beisitzerinnen und Beisitzer sind künftig Sönke Ehlers (Bornhöved), Dieter Glage (Boostedt), Viktoria Gloyer (Stuvenborn), Margitta Neumann (Henstedt-Ulzburg), Constanze Rode (Leezen), Joannis Stasinopoulos (Lentföhrden), Thomas Volkland (Kaltenkirchen), Uwe Voss (Nahe) und Ruth Weidler (Norderstedt). Schatzmeister ist Jörg Wrage (Groß Kummerfeld), Schriftführer Carsten Nissen (Seth) und Mitgliederbeauftragte Maren Storjohann (Seth). Das gesamte Personaltableau mit einer Reihe von Wechseln war vom alten Vorstand vorgeschlagen worden. Überraschungskandidaturen gab es auf dem Parteitag keine.

An dieser Stelle hat auch sein Nachfolger Ole-Christopher Plambeck dringenden Nachhol- und Handlungsbedarf erkannt. „Die Niederlage bei der Bundestagswahl ist auch eine Zäsur.“ Parteiarbeit müsse „neu gedacht“ werden. Er plane die Einrichtung von drei bis vier Fachausschüssen, in die sich die Mitglieder je nach Interesse einbringen könnten.

Mitgliederzeitschrift wieder gedruckt

In den Fokus rückt der neue Vorsitzende dabei auch die Kommunikation innerhalb der Partei – vor allem vor dem Hintergrund ihrer Altersstruktur. Viele der aktuell etwas über 1800 Mitglieder im Kreisverband seien beispielsweise über die sozialen Medien, seien ganz generell digital nicht zu erreichen. Im Geschäftsbericht findet sich dazu eine ziemlich aufschlussreiche Zahl: Nur rund 66 Prozent haben überhaupt eine E-Mail-Adresse. „Es wird neben der digitalen daher wieder eine klassisch gedruckte Mitgliederzeitschrift geben“, kündigte Plambeck an.

Ob Blatt oder Monitor – zwei künftige Ereignisse dürften in den kommenden Monaten dominieren: die Landtagswahl in acht Monaten und die Kommunalwahlen im Jahr 2023. Auf beide Termine will Ole-Christopher Plambeck einen Schwerpunkt legen: „Die Ortsverbände sind die Herzkammer der Segeberger CDU. Ich brauchen jeden einzelnen von euch.“

Dem Beifall nach zu urteilen, kamen seine Worte bei den Adressaten an. Bis Mai 2022 müsste sich aber wohl auch beim Bundestrend etwas bewegen.