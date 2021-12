Das ist keine Nachricht, die ein Discobetreiber erhalten will: Über 800 Personen, die auf einer der zwei Weihnachtspartys in der Henstedt-Ulzburger Discothek Joy waren, müssen jetzt umgehend in Quarantäne. Trotz 2G Plus sind Besucher im Nachhinein positiv getestet worden. Ein Omikron-Fall ist dabei.