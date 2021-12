Bad Segeberg

Seit Dienstagnachmittag habe es insgesamt 70 per PCR-Test nachgewiesene Corona-Neuinfektionen gegeben. „Elf Personen davon sind Kontaktpersonen“, sagte die Sprecherin. Bei einem dieser bestätigten Fälle bestehe nun der Verdacht auf eine Infektion mit der neuen Omikron-Variante.

Auch Geimpfte müssen in Quarantäne

Die betroffene Person habe sich zuvor zwei Wochen lang in einem anderen Bundesland aufgehalten, sei aber nicht im Ausland gewesen. „Bei einem Verdacht auf Vorliegen von Omikron werden entsprechend der Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes zum Kontaktpersonenmanagement neben der infizierten Person und den nicht geimpften Kontaktpersonen auch alle vollständig geimpften Kontaktpersonen mit einer häuslichen Quarantäne belegt.“

Lesen Sie auch Omikron-Variante breitet sich auch im Norden aus

Die weitergehende Sequenzierung des Abstrichs in einem Labor sei bereits veranlasst. Mit einem Ergebnis sei allerdings erst in ein bis zwei Wochen zu rechnen, so Müller.

Aktuell 729 Menschen mit Corona infiziert

Die Gesamtzahl aller bisher nachgewiesenen Infizierten im Kreis Segeberg betrage nunmehr 10475. Wieder als genesen gelten laut Verwaltung 9560 Menschen. Aktuell seien 729 Personen mit Corona infiziert.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In häuslicher Quarantäne befänden sich derzeit 689 Personen, wieder aus dieser entlassen seien 21113. In einer Klinik müssten 21 Betroffene versorgt werden, drei davon intensivmedizinisch.

Die Gesamtzahl der statistisch erfassten Verstorbenen an oder mit Covid-19 betrage nach wie vor 186.