Kreis Segeberg alarmiert - Omikronvirus in noch mehr Clubs in Segeberg: Hunderte müssen in Quarantäne

Die Corona-Welle hat jetzt noch mehr Veranstaltungen in Clubs im Kreis Segeberg und der Umgebung erfasst. Sie hatten um Weihnachten geöffnet. Der Kreis Segeberg hat Silvestermittag alle diese Besucher zur Quarantäne aufgefordert. Es handelt sich insgesamt um „deutlich über tausend Menschen“.