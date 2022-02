Über 200 Einsätze der Rettungskräfte, Autounfälle mit Verletzten wegen umgestürzter Bäume, ramponierte Häuser, und Bahnen und Busse, die nicht fuhren: Der Sturm legte Teile des Kreises Segeberg am Donnerstag lahm. Für Schüler gelten bei Schlechtwetter besondere Regelungen.

Orkantief Ylenia in Segeberg: Verletzte, Unfälle und Bäume auf Wohnhäusern

Von KN-online (Kieler Nachrichten)