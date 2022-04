Großenaspe

Es war tatsächlich ein Bilderbuch-Ostersonntag im Wildpark Eekholt. Die Sonne schien, die Besucher kamen in Scharen und überall herrschte beste Stimmung. „Das ist nach zwei Jahren Pause durch Corona die allererste richtig große Veranstaltung ohne Einschränkungen“, sagt Ute Kröger, Leiterin der Wildparkschule. Die Routine für Großveranstaltungen sei zwar etwas weg, so Kröger, aber das Team warte gespannt auf die Besucher der Osteraktion und freue sich sehr.

Wie groß die Eekholt-Familie ist, zeigte sich schnell. Angesprochene Besucher betonen meist, dass sie oft und gerne in den Wildpark fahren. „Mein Mann hat hier schon als Kind Ostereier gesucht“, berichtet Andrea Eicke, die mit ihrem Mann Björn und den Kindern Amelie-Marie und Joris aus Hadenfeld bei Wacken nach Eekholt gefahren war. An einer Station der Osterrallye durften die Kinder zwei kleine Hühnerküken in die Hand nehmen und den zarten Tieren Wärme und Schutz geben.

Marenka Paustian und Wiebke Gravenhorst vom Wildpark-Team betreuten diese Station. Für viele Besucher sei es etwas ganz Besonderes, den Hühnernachwuchs in die Hand zu nehmen. „Das kennen viele Kinder gar nicht mehr“, sagt Paustian.

Extra wurden auch für ganz junge Besucher Mitmachaktionen aufgebaut, berichtet Ute Kröger. An der Wildtierschule gab es einen Tunnel, durch den die Lütten krabbeln konnten. Am Ende wartete ein großes Osternest, in das sie sich setzen konnten. Der einjährige Maxim war mutig und absolvierte die Strecke. Zusammen mit Mama Tatjana Solohor und Schwester Alica gab es ein Erinnerungsfoto. Die Familie aus Wahlstedt ist öfter um Wildpark Eekholt. „Ziegen füttern finde ich toll“, verrät Alica.

Zur Galerie Rund 4.000 kleine und große Besucher kamen am Ostersonntag in den Wildpark Eekholt und genossen den tollen Tag.

Gerne draußen in der Natur ist Bastian Brandt aus Todesfelde. Zusammen mit Tochter Liv-Elara (2) ging es an den Eulengehegen darum, mit Erde Bilder auszumalen. „Das Kind ist beschäftigt und man kann bei Wind und Wetter hier immer etwas machen“, sagt Bastian Brandt. Ob denn gar kein Familienfest am Ostersonntag ansteht? „Ostereier haben wir heute früh schon gesucht“, verrät der Todesfelder.

Spielplatz und Tiere: Den Familien gefällt es im Wildpark Eekholt

Das neu eröffneten Bienenhaus besuchte Familie Dohse aus Braak/Latendorf im Rahmen der Osterrallye. Die Kinder Marno (4) und Marla (6) setzten sich die Wabenbrillen aus, durch die sie einen Blick wie eine Biene haben. Lars und Nadja Dohse sind Wildpark-Fans. „Die Kinder können auf den Spielplatz, die Tiere beobachten – das ist einfach toll“, sagt dass Paar.

Genauso geht es den Familien Lecke und Neustadt aus Krempe und Mielkendorf. Ihren Osterbrunch verlegten die Freude kurzerhand in den Wildpark und machten es sich am Bienenhaus gemütlich.

Zusammen mit Ute Kröger waren gut 40 Mitarbeitende des Wildparkes auf den Beinen, um den Ostersonntag für die Besucher zu einem Erlebnis zu machen. Überall durfte man ohne Maske sich frei bewegen, was für besonders gute Stimmung sorgte. Alle Verkaufsstände waren geöffnet, die Flugshow fand statt. Die Eekholter planen jetzt munter ihre weiteren Events und hoffen, dass ihnen das Corona-Virus im Verlauf des Jahres keinen Strich durch die Rechnung macht.