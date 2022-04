Für manche Kinder war das Osterfeuer in Bad Segeberg das erste große Fest nach zwei Jahren Coronapandemie. 800 Menschen feierten am Ostersonnabend auf der Rennkoppel bei Spielen und Eiersuche für die Kleinen am Nachmittag und Lagerfeuer am Abend - das Osterfeuer 2022 in Bad Segeberg in Bildern.